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сегодня, 09:18

В Липецкой области стали чаще умирать от отравления алкоголем

11 582
#отравление #алкоголь
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В Липецкой области стали чаще умирать от отравления алкоголем

Смертность от алкогольных отравлений увеличилась в пять раз

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Умерло более 5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

В Липецкой области смертность от отравлений алкоголем составила 11,4 человек на 100 тыс. населения (рост на 7,5%), смертность от случайных отравлений алкоголем - 0,5 случаев на 100 тыс. населения (рост в пять раз).

В прошлом году ситуация выглядела столь же удручающе,  от отравлений спиртным умерли 91 человек. Это был самый высокий показатель в Черноземье. 

11 582
#отравление #алкоголь
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Комментарии (11)

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Гость

2 минуты назад
Правильно. Запретили продавать в магазинах после 21:00, вот народ по ночам и рыскает в поисках "левака". А мало ли там что, где, в темноте продадут, из гаражей, подвалов и т.д.
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ттт

10 минут назад
здесь же совсем недавно была статейка прямо противоположная
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«Высоцкий»

14 минут назад
Если водку гнать не из опилок чтоб нам было с2-4 бутылок . Государство травит россиян . Медведев где водка из зерна ( пшеницы и ржи ).
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Гость

33 минуты назад
В других странах пьют больше.Однако в России пьют исходя из того,что зарабатывают.При липецких зарплатах в 13-15 тысяч естественно будут хлебать паленку.Чем меньше человек зарабатывает,тем меньше у него запросы.Ничего не получающий человек автоматом превращается в раба.
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Кому верить?

37 минут назад
А статистика говорят наоборот, недавняя статья на официальных сайтах. И КТО БРЕШИТ?????????
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Чуть-чуть осталось

53 минуты назад
Наконец-то вымрем,что избавит нас от жизни в этом аду.
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дед

54 минуты назад
роллинг стонз, а что сейчас можно найти нормальное пиво?спирт с красителями!в советские времена,пиво хранилось максимум 5 суток и потом прокисало.
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Хендай Москаль

сегодня, 09:32
Пить надо !
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роллинг стонз

сегодня, 09:31
а пиво надо пить, а не водку. Дешево и полезно для почек
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valerafromsplus

сегодня, 09:27
А то я смотрю, куда уж подевались алканы с ЛТЗ и Студгородка?!
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