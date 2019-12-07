Происшествия
сегодня, 09:18
В Липецкой области стали чаще умирать от отравления алкоголем
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Смертность от алкогольных отравлений увеличилась в пять раз
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Умерло более 5 тыс. человек, сообщает ТАСС.
В Липецкой области смертность от отравлений алкоголем составила 11,4 человек на 100 тыс. населения (рост на 7,5%), смертность от случайных отравлений алкоголем - 0,5 случаев на 100 тыс. населения (рост в пять раз).
В прошлом году ситуация выглядела столь же удручающе, от отравлений спиртным умерли 91 человек. Это был самый высокий показатель в Черноземье.
В Липецкой области смертность от отравлений алкоголем составила 11,4 человек на 100 тыс. населения (рост на 7,5%), смертность от случайных отравлений алкоголем - 0,5 случаев на 100 тыс. населения (рост в пять раз).
В прошлом году ситуация выглядела столь же удручающе, от отравлений спиртным умерли 91 человек. Это был самый высокий показатель в Черноземье.
11 582
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