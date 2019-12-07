Происшествия
сегодня, 09:43
В Липецке задержали взломщика автомобиля
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Липчанин украл из машины вещи
Сегодня ночью сотрудники полиции совместно с волонтерами организации «Патруль» задержали липчанина, взломавшего автомобиль и укравшего из салона вещи.
«При проведении оперативных мероприятий преступник во всём сознался и дал признательные показания. В ходе следственного эксперимента им были показаны все этапы совершенного им преступления», сообщили в региональной общественной организации "Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ»".
«При проведении оперативных мероприятий преступник во всём сознался и дал признательные показания. В ходе следственного эксперимента им были показаны все этапы совершенного им преступления», сообщили в региональной общественной организации "Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ»".
4 730
Отпетушитель
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бык
Как-то так