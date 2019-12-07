Происшествия

сегодня, 09:43

В Липецке задержали взломщика автомобиля

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#взлом #кража #автомобиль
В Липецке задержали взломщика автомобиля

Липчанин украл из машины вещи

Сегодня ночью сотрудники полиции совместно с волонтерами организации «Патруль» задержали липчанина, взломавшего автомобиль и укравшего из салона вещи.

«При проведении оперативных мероприятий преступник во всём сознался и дал признательные показания. В ходе следственного эксперимента им были показаны все этапы совершенного им преступления», сообщили в региональной общественной организации "Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ»".

4 730
#взлом #кража #автомобиль

Комментарии (4)

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Отпетушитель

12 минут назад
почему он до сих пор не отпетушон? расслабились совсем мусорятки
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,,,

47 минут назад
Эх были раньше счастливые времена,когда б ходил он с отрубленными кистями и выжженным на лбу словом.Жаль,что такого порядка в стране нам больше не видеть.
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бык

53 минуты назад
очко ему взломать надо!
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Как-то так

56 минут назад
А люлей ему не вломили? Жаль, если нет
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