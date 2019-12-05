Жилой дом загорелся на окраине Липецка

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Сегодня вечером в садоводческом товариществе "Заря" (район Опытной станции) загорелся двухэтажный жилой дом. Владелец строения вызвал пожарных



- Площадь возгорания составила 90 кв.м., - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушили три отделения пожарных. Возгорание уже локализовано.



Пострадавших во время пожара нет.



