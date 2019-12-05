В России
35 минут назад
«Теорию» для водительских прав переделают
Часть экзамена ждут коррективы.
Госавтоинспекция планирует отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Об этом журналистам сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
- Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев, - сказал он ТАСС, уточнив, что сейчас существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.
В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания. В итоге, теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Законодательство", "Медицина", "Устройство ТС", "Психология", "Профессиональный блок". Что касается практической части, напоминает РИА Новости, то она будет проходить без "площадки". Гиляков добавил, что также не будет заранее известных маршрутов, а также планируется отказаться от балльной оценки.
Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.
- Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев, - сказал он ТАСС, уточнив, что сейчас существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.
В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания. В итоге, теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Законодательство", "Медицина", "Устройство ТС", "Психология", "Профессиональный блок". Что касается практической части, напоминает РИА Новости, то она будет проходить без "площадки". Гиляков добавил, что также не будет заранее известных маршрутов, а также планируется отказаться от балльной оценки.
Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.