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сегодня, 16:58
Москвичка отдала 15 млн рублей за обещание жениться
Женщина стала жертвой мошенника
В Подмосковье задержали мужчину, который выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание пожениться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
В 2015 году мужчину приговорили к пяти годам тюремного заключения за аналогичное мошенничество. Но как только преступник оказался на свободе, он продолжил обманывать доверчивых женщин.
Со одинокой москвичкой он познакомился в соцсети. В сообщениях аферист утверждал, что у него довольно обеспеченные родители, а сам он занимает высокооплачиваемую должность. Он предложил жительнице Москвы выйти за него замуж. Перед вступлением в брак он настоял, чтобы будущая невеста доказала его родным свою состоятельность.
Россиянка перевела на счет мошенника 15 миллионов рублей. Он обещал, что в скором времени вернет ей все деньги, которые, по его словам, хранились в банковской ячейке. Как только женщина совершила перевод, будущий жених исчез. Москвичка обратилась в полицию.
В 2015 году мужчину приговорили к пяти годам тюремного заключения за аналогичное мошенничество. Но как только преступник оказался на свободе, он продолжил обманывать доверчивых женщин.
Со одинокой москвичкой он познакомился в соцсети. В сообщениях аферист утверждал, что у него довольно обеспеченные родители, а сам он занимает высокооплачиваемую должность. Он предложил жительнице Москвы выйти за него замуж. Перед вступлением в брак он настоял, чтобы будущая невеста доказала его родным свою состоятельность.
Россиянка перевела на счет мошенника 15 миллионов рублей. Он обещал, что в скором времени вернет ей все деньги, которые, по его словам, хранились в банковской ячейке. Как только женщина совершила перевод, будущий жених исчез. Москвичка обратилась в полицию.