Общество
сегодня, 09:53
Липецкие магазины штрафуют за неразбериху на прилавках
Не все предприятия торговли разграничивают молочные продукты и продукцию с заменителем молочного жира.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел две жалобы местных предприятий торговли на наказания со стороны Роспотребнадзора. Санитарные врачи при проверке соблюдения правил торговли заметили, что в торговых точках продукты БЗМЖ и СЗМЖ соседствуют на прилавках рядом и не обозначены как товары первой или второй категории.
С 1 июля 2019 в России вступило в силу постановление, которое обязывает магазины отделять специальными маркировками и местом выкладки натуральное молоко от ненатурального. В торговом зале или другом месте продажи молочные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью БЗМЖ или СЗМЖ. При отсутствии табличек и логотипов информация должна быть на ценниках. Здесь в ходу разные аббревиатуры – БЗМЖ или СЗМЖ (ЗМЖ). Первая отрицает наличие растительных жиров в молочке. Две последних говорят о том, что это продукт на олеине из пальмового масла.
Липецкие санитарные врачи уже летом начали проверять, как в местных магазинах исполняется постановление. 11 июля представители Роспотребнадзора провели проверку в магазине «Макарова Лавка» на улице Неделина в Липецке. Санитарные врачи установили, что выкладка молочной продукции в торговом зале не позволяет визуально отделить товары на молоке и с заменителем молочного жира. На администрацию магазина составили протокол по ст. 14.15 КоАП РФ и оштрафовали организацию на 30 000 рублей.
Аналогичное нарушение нашли на прилавке магазина в селе Чернава Измалковского района. Внеплановая выездная проверка была проведена там в конце августа. Осмотрев магазин, санитарные врачи пришли к выводу, что при реализации молочной и молокосодержащей продукции нарушаются правила размещения, там не созданы условия, позволяющие визуально отделить указанную продукцию от иных пищевых продуктов. К примеру, в охлаждаемой витрине молоко, сливки, сыр российский, колбасный сыр и плавленные сырки лежат рядом без какого-либо деления, без информационной надписи «Продукты без заменителя молочного жира». Этим магазин нарушает право потребителя на получение в наглядной и в доступной форме необходимой информации, обеспечивающей возможность правильного выбора продукции, посчитали в Роспотребнадзоре и оштрафовали организацию на 3 000 рублей.
Представители магазинов не согласились с взысканиями и попытались обжаловать штрафы в арбитражном суде. Суд не нашел оснований для удовлетворения жалоб, штрафы оставили в силе. В случае с «Макаровой Лавкой» размер взыскания уменьшили втрое, до 10 000 рублей.
Напомним, ранее нарушение выкладки молочных товаров заметили в магазине сети «Магнит». Компанию оштрафовали на 10 000 рублей, но ее представителям удалось добиться пересмотра дела в суде общей юрисдикции. Точка в споре предпринимателей и санитарных врачей пока не поставлена.
С 1 июля 2019 в России вступило в силу постановление, которое обязывает магазины отделять специальными маркировками и местом выкладки натуральное молоко от ненатурального. В торговом зале или другом месте продажи молочные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью БЗМЖ или СЗМЖ. При отсутствии табличек и логотипов информация должна быть на ценниках. Здесь в ходу разные аббревиатуры – БЗМЖ или СЗМЖ (ЗМЖ). Первая отрицает наличие растительных жиров в молочке. Две последних говорят о том, что это продукт на олеине из пальмового масла.
Липецкие санитарные врачи уже летом начали проверять, как в местных магазинах исполняется постановление. 11 июля представители Роспотребнадзора провели проверку в магазине «Макарова Лавка» на улице Неделина в Липецке. Санитарные врачи установили, что выкладка молочной продукции в торговом зале не позволяет визуально отделить товары на молоке и с заменителем молочного жира. На администрацию магазина составили протокол по ст. 14.15 КоАП РФ и оштрафовали организацию на 30 000 рублей.
Аналогичное нарушение нашли на прилавке магазина в селе Чернава Измалковского района. Внеплановая выездная проверка была проведена там в конце августа. Осмотрев магазин, санитарные врачи пришли к выводу, что при реализации молочной и молокосодержащей продукции нарушаются правила размещения, там не созданы условия, позволяющие визуально отделить указанную продукцию от иных пищевых продуктов. К примеру, в охлаждаемой витрине молоко, сливки, сыр российский, колбасный сыр и плавленные сырки лежат рядом без какого-либо деления, без информационной надписи «Продукты без заменителя молочного жира». Этим магазин нарушает право потребителя на получение в наглядной и в доступной форме необходимой информации, обеспечивающей возможность правильного выбора продукции, посчитали в Роспотребнадзоре и оштрафовали организацию на 3 000 рублей.
Представители магазинов не согласились с взысканиями и попытались обжаловать штрафы в арбитражном суде. Суд не нашел оснований для удовлетворения жалоб, штрафы оставили в силе. В случае с «Макаровой Лавкой» размер взыскания уменьшили втрое, до 10 000 рублей.
Напомним, ранее нарушение выкладки молочных товаров заметили в магазине сети «Магнит». Компанию оштрафовали на 10 000 рублей, но ее представителям удалось добиться пересмотра дела в суде общей юрисдикции. Точка в споре предпринимателей и санитарных врачей пока не поставлена.
Сейчас 98% продуктов