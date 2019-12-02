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57 минут назад

Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

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Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Закон дает преимущество зачисления братьев и сестер в одну начальную школу или детсад

Братьям и сестрам теперь будет проще ходить в один и тот же садик или школу и не разлучаться вне дома. Глава государства подписал закон о приоритетном зачислении в начальную школу или детсад детей из одной семьи. Поправки вносятся в Семейный кодекс и закон об образовании, сообщает Российская Газета.

Речь идет об общеобразовательном учреждении, в котором уже учится ребенок. Брат или сестра ребенка получат право преимущественного зачисления в детсад и школу (1-4 классы). В законе говорится о государственных и муниципальных образовательных организациях.

Для этого дети должны быть из одной семьи и проживать в одном и том же месте. Бывает, что братья и сестры живут в одной квартире, но прописаны в разных, или же родители меняют место жительства: один ребенок учится по прежней "прописке", второго берут в садик или первый класс только по новому месту регистрации. Это создавало неудобства родителям и отнимало у них много времени.
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