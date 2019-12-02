Бизнес

сегодня, 08:00

«Wi-Fi в транспорте» появился в Липецк

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«Дом.ru Телемир» объявляет о запуске бесплатного Wi-Fi для пассажиров общественного транспорта в г. Липецк. На данный момент беспроводным интернетом оператора оснащены более 15 автобусов номер 345 и 325, ведутся монтажные работы еще на нескольких городских маршрутах.

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Автобусы с Wi-Fi обозначены яркими наклейками на бортах


Находясь в пути, липчане могут выходить в интернет «Дом.ru Телемир» через свои мобильные устройства на скорости до 100 Мбит/сек. - для этого необходимо авторизоваться в сети FREE Wi-Fi по номеру мобильного телефона.  Клиенты «Дом.ru Телемир», указавшие при подключении к сети логин и пароль от услуги домашний интернет, смогут пользоваться Wi-Fi на максимально высокой скорости и забыть о повторной авторизации в сети Wi-Fi почти на месяц. Стоит отметить, что конечная скорость соединения гаджета с сетью зависит от количества устройств, одновременно подключенных к сети в данный момент. 

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 В автобусах с Wi-Fi есть таблички для оповещения пассажиров


«Развитая городская сеть Wi-Fi является важной составляющей инфраструктуры современного города. Она создает комфортную среду для жителей и гостей города, помогая оставаться онлайн и получать доступ к необходимой информации. Мы продолжаем развивать нашу сеть, подключая новые точки и модернизируя оборудование. Наша задача - улучшить жизнь горожан, предоставив доступ к Wi-Fi в местах учебы, работы и отдыха», - отмечает директор филиала «Дом.ru» в Липецке Марина Карих.

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Сеть «Дом.ru» насчитывает более 18 000 хот-спотов по всей стране – это самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах. В Липецке Wi-Fi от «Дом.ru Телемир» доступен в более чем 150  популярных местах города, включая Липецкое Городище, Набережная р.Воронеж и др. Ближайшую точку всегда можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении «Дом.ru Wi-Fi», доступном для iOS и Android.

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