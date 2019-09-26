Происшествия

11 минут назад

В Липецке началось рассмотрение уголовного дела о гибели пенсионерки от сосульки

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#сосульки
В Липецке началось рассмотрение уголовного дела о гибели пенсионерки от сосульки
Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела 47-летнего Сергея Медведкова - хозяина квартиры, с козырька балкона которой 4 февраля этого года на 78-летнюю  Раису Родину упала ледяная глыба.

Напомним, вечером 4 февраля женщина отправилась в магазин. На улице Депутатской с  дома №94 ей на голову упала ледяная глыба. Утром следующего дня 78-летняя  Раиса Родина умерла от полученных травм в больнице.  Происшествие сразу же стало резонансным, ведь накануне ЧП врио губернатора Игорь Артамонов обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега.
На этом фоне дело о гибели пенсионерки стразу же стало «политическим», и его расследование попало под личный контроль руководителя Следственного управления СК России по Липецкой области. Однако кажущееся простым на первый взгляд уголовное дело забуксовало: следствию нужно было понять, откуда упала роковая глыба - с края плоской крыши (и тогда уголовную ответственность понес бы руководитель управляющей компании) или с козырька балкона пятого этажа (и тогда виновным стал бы владелец жилого помещения, если этот козырек - самострой). 

Точку в расследовании поставила строительно-техническая экспертиза, которая доказала: ледяная глыба упала на Родину с козырька над балконом пятого этажа. В итоге владельцу квартиры предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В обвинительном заключении указано, что управляющая компания неоднократно уведомляла о Сергея Медведкова необходимости очистить козырек от снега и наледи, однако этого он не сделал.

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В суде Сергей Медведков заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, есть свидетели, которые могут подтвердить, что объявления о необходимости очистки балконов от наледи управляющая компания разместила на доме утром 5 февраля, когда Раиса Родина уже умерла (в обвинении указываются не эти объявления, а предупреждения размещенные на квитанциях о коммунальных платежах). 

Если вина Сергея Медведкова, который находится под подпиской о не выезде, будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

69
#сосульки

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