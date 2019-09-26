В Липецке началось рассмотрение уголовного дела о гибели пенсионерки от сосульки

Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела 47-летнего Сергея Медведкова - хозяина квартиры, с козырька балкона которой 4 февраля этого года на 78-летнюю Раису Родину упала ледяная глыба.Напомним, вечером 4 февраля женщина отправилась в магазин. На улице Депутатской с дома №94 ей на голову упала ледяная глыба. Утром следующего дня 78-летняя Раиса Родина умерла от полученных травм в больнице. Происшествие сразу же стало резонансным, ведь накануне ЧП врио губернатора Игорь Артамонов обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега.На этом фоне дело о гибели пенсионерки стразу же стало «политическим», и его расследование попало под личный контроль руководителя Следственного управления СК России по Липецкой области. Однако кажущееся простым на первый взгляд уголовное дело забуксовало: следствию нужно было понять, откуда упала роковая глыба - с края плоской крыши (и тогда уголовную ответственность понес бы руководитель управляющей компании) или с козырька балкона пятого этажа (и тогда виновным стал бы владелец жилого помещения, если этот козырек - самострой).Точку в расследовании поставила строительно-техническая экспертиза, которая доказала: ледяная глыба упала на Родину с козырька над балконом пятого этажа. В итоге владельцу квартиры предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).В обвинительном заключении указано, что управляющая компания неоднократно уведомляла о Сергея Медведкова необходимости очистить козырек от снега и наледи, однако этого он не сделал.В суде Сергей Медведков заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, есть свидетели, которые могут подтвердить, что объявления о необходимости очистки балконов от наледи управляющая компания разместила на доме утром 5 февраля, когда Раиса Родина уже умерла (в обвинении указываются не эти объявления, а предупреждения размещенные на квитанциях о коммунальных платежах).Если вина Сергея Медведкова, который находится под подпиской о не выезде, будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.