Липчанин попался пьяным за рулем дважды за месяц

Отделом дознания УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении 41-летнего липчанина.

Установлено, что нарушитель правил дорожного движения, управляя транспортным средством, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе дома по улице Адмирала Макарова. Поведение водителя, находящегося за рулем автомобиля «Ниссан Тиида», вызвало подозрение у сотрудников полиции. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.



В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель в ноябре текущего года уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, срок по которому не истек.



Согласно действующему законодательству максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

