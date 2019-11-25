6 минут назад
Липчанин попался пьяным за рулем дважды за месяц
Отделом дознания УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении 41-летнего липчанина.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель в ноябре текущего года уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, срок по которому не истек.
Согласно действующему законодательству максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.