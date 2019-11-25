33 минуты назад
«Ох, и шумное было гулянье!»
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Вчера Крутовское поселение приняло участие в районном фестивале "Доброе сало". Было представлено на продажу сало по разным рецептам: с чесноком, с красным и черным перцем, по корейски, по домашнему, сало в шоколаде... В конкурсе на лучший бутерброд "Папа может" заняли первое место. #крутовскоепоселение #доброесало #фестиваль
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