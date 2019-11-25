Общество

33 минуты назад

«Ох, и шумное было гулянье!»

566
#доброе сало #фестиваль #соцсети
1

Обзор отзывов в социальных сетях.

В прошедшие выходные под Липецком прошел гастрономический праздник «Доброе сало». Фестиваль в селе Доброе был посвящен хрюшкам и любимому многими салу. Гастрономический праздник собрал немало гостей: в Доброе приехали не только жители нашего региона, но и других областей. Отзывы туристов — в обзоре социальных сетей.



















566
#доброе сало #фестиваль #соцсети
1

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Липецкую молодежь соберут в усадьбе
#молодежь #форум
Липецкую молодежь соберут в усадьбе

8 минут назад

Общество
В Липецке сняли фильм про мистику в деревне
#фильм #кино
2
В Липецке сняли фильм про мистику в деревне

23 минуты назад

Общество
Знаете ли вы, что Липецк мог войти в состав Украины?
#знаете ли вы #Украина #майдан
145
Знаете ли вы, что Липецк мог войти в состав Украины?

вчера, 15:00

Общество
Пояс Богородицы привезут в Липецк и Елец
#пояс Богородицы
63
Пояс Богородицы привезут в Липецк и Елец

вчера, 12:55

Общество
На Матырском водохранилище несколько лебедей вмерзли в лёд
#лёд #птица #лебедь
40
На Матырском водохранилище несколько лебедей вмерзли в лёд

вчера, 12:18

Общество
На остановке скромно стояли пассажиры и… внедорожник (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
73
На остановке скромно стояли пассажиры и… внедорожник (ФОТО)

вчера, 10:26

Общество