«Ох, и шумное было гулянье!»

Обзор отзывов в социальных сетях.

В прошедшие выходные под Липецком прошел гастрономический праздник «Доброе сало». Фестиваль в селе Доброе был посвящен хрюшкам и любимому многими салу. Гастрономический праздник собрал немало гостей: в Доброе приехали не только жители нашего региона, но и других областей. Отзывы туристов — в обзоре социальных сетей.