Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Прошли общественные слушания проекта внесения изменений в документацию по планировке территории на улице Карла Маркса.
Общественные обсуждения проводились с 18 декабря по 12 января и без участников. Следовательно, и замечаний по проекту не оказалось.
— Нужно возвращать доковидную систему общественных обсуждений. Сейчас они фактически проходят в заочном формате. Раньше проекты обсуждали в большом зале мэрии, выступали архитекторы, общественники. Сейчас этого нет. В фарс превратили эти обсуждения. Поправки выложили 25 декабря, а дальше праздники были, — оценил слушания почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников.
Протокол слушаний мэрия Липецка направит в региональное министерство строительства и архитектуры для утверждения.
Напомним, строительство «Туриста-2» законсервировано — таким образом компания «Брусника» выполнила требования Градостроительного кодекса РФ в отношении приостановленных более чем на полгода стройках. Решение о приостановлении строительства принял Арбитражный суд Липецкой области — как обеспечительную меру при слушании иска прокуратуры о признании недействительной разрешительной документации на строительство жилого комплекса.
На первом в этом году судебном заседании, 12 января, компания «Брусника» представила приказ городского департамента градостроительства и архитектуры о внесении изменений в разрешение на строительство ЖК.
