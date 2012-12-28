Три человека пострадали в столкновении двух иномарок

Еще две женщины попали под колеса автомобилей.



За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек.17 января в Данковском районе на дороге Воскресенское – Данков столкнулись автомобили «Фиат» с 36-летним водителем и «Форд» под управлением 62-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель Форда» и два пассажира «Фиата».75-летняя женщина попала под автомобиль «Лада Гранта» 22-летнего водителя в селе Талица Елецкого района. Женщину госпитализировали.В Грязях на улице Толстовской 22-летняя девушка за рулем «Белджи» совершила наезд на 33-летнюю женщину, Пострадавшую доставили в больницу.