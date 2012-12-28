Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Происшествия
1076
сегодня, 09:44
1
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Еще две женщины попали под колеса автомобилей.
17 января в Данковском районе на дороге Воскресенское – Данков столкнулись автомобили «Фиат» с 36-летним водителем и «Форд» под управлением 62-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель Форда» и два пассажира «Фиата».
75-летняя женщина попала под автомобиль «Лада Гранта» 22-летнего водителя в селе Талица Елецкого района. Женщину госпитализировали.
В Грязях на улице Толстовской 22-летняя девушка за рулем «Белджи» совершила наезд на 33-летнюю женщину, Пострадавшую доставили в больницу.
0
2
2
0
0
Комментарии (1)