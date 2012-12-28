Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
Происшествия
499
53 минуты назад
1
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
После несчастного случая в токарном гараже ему провели четыре операции.
Мужчина получил тяжёлую сочетанную травму, черепно-мозговую травму и многочисленные переломы и ушиблено-рваные раны. Хирурги провели ему четыре операции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, несчастный случай на производстве был отнесен к категории тяжких, а причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация производства работ.
Самостоятельно защищать свои права травмированный работник не смог по состоянию здоровья, и прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда — он был удовлетворён.
0
1
1
3
0
Комментарии (1)