Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона

Прокуратура Правобережного района Липецка добилась взыскания полумиллиона рублей в пользу 54-летнего мужчины, который пострадал на производстве: с июля 2018-го года по сентябрь 2025 года липчанин работал начальником площадки в ООО ПК «Сокол», и 3 июля 2024 года при проведении работ по демонтажу и транспортировке в гараже на него упал токарный станок.Мужчина получил тяжёлую сочетанную травму, черепно-мозговую травму и многочисленные переломы и ушиблено-рваные раны. Хирурги провели ему четыре операции.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, несчастный случай на производстве был отнесен к категории тяжких, а причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация производства работ.Самостоятельно защищать свои права травмированный работник не смог по состоянию здоровья, и прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда — он был удовлетворён.