Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
Утром жители хрущевки в центре Липецка не смогли выйти из подъезда
Общество
Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике
Общество
«Международного скандала не предвидится»
Общество
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
Здоровье
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
Липецкая область на 32 месте в стране по уровню преступности
Общество
Дело проректора елецкого университета Евгении Герасимовой направлено в суд
Происшествия
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Липчанку будут судить за мошенничество с маткапиталом
Происшествия
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «семёрку»
Происшествия
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
После завершения каникул заболеваемость ОРВИ выросла на 78%
Здоровье
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
Экономика
Происшествия
751
47 минут назад
3

Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса

Женщина обратилась в полицию и просит грязинцев поделится записями камер наблюдения.

Жительница Грязей рассказала в соцсетях, что ее автомобиль «Киа» четыре раза обливали кислотой, и трижды кололи колеса. В последний раз машину испортили 16 января. Женщина не может понять причину то ли мести, то ненависти.

«Вначале машину ставили по адресу М. Расковой д 34б и в районе «Магнита». Затем начали ставить в частный сектор у знакомой на улице 9 Мая. Не помогло. Там камеры. Заявление в полицию написано, дело возбудили. Долгов нет, плохого никому не делали. Может, кто что видел, или в этом районе камеры у кого, подскажите, пожалуйста», — написала женщина.

Владелица машины даже обещает вознаграждение за любую информацию о ванадалах.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, заявление женщины принято к рассмотрению, проверка уже проводится.

Фото: vk.com/podslushano_gryazi
вандализм
0
2
5
0
0

Комментарии (3)

Александр Н.
11 минут назад
Как то по шакалье поступают,низко пали людишки.Хорошо бы поймали и заставили за всё заплатить.
Савелий
15 минут назад
Возраст, семейное положение моральный облик женщины известны?
м
27 минут назад
женские выходки
