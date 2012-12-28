Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса

Женщина обратилась в полицию и просит грязинцев поделится записями камер наблюдения.

Жительница Грязей рассказала в соцсетях, что ее автомобиль «Киа» четыре раза обливали кислотой, и трижды кололи колеса. В последний раз машину испортили 16 января. Женщина не может понять причину то ли мести, то ненависти.«Вначале машину ставили по адресу М. Расковой д 34б и в районе «Магнита». Затем начали ставить в частный сектор у знакомой на улице 9 Мая. Не помогло. Там камеры. Заявление в полицию написано, дело возбудили. Долгов нет, плохого никому не делали. Может, кто что видел, или в этом районе камеры у кого, подскажите, пожалуйста», — написала женщина.Владелица машины даже обещает вознаграждение за любую информацию о ванадалах.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, заявление женщины принято к рассмотрению, проверка уже проводится.