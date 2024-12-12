Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема

Нас ждут купания и гадание, открытие нового катка и концерт с участием всемирно известного дирижёра.

Погода сегодня будет ласковее, чем в предыдущие дни: от -8 до -10 градусов, преимущественно без осадков.









- пр-д. Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 14, 16, 18.









Сегодня православные отмечают Крещение Господнее – праздник в честь события евангельской истории, связанного с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Праздничные богослужения начались в липецких храмах ещё вчера, 18 января. Окунуться в купель можно было уже минувшей ночью, а также – в течение всего сегодняшнего дня.









В Липецке определена для крещенских купаний только одна иордань – на Центральном пляже. Там установлены световые столбы, палатки и настилы, организовано дежурство врачей. Купальщиков обеспечат горячим чаем.





Активными участниками крещенский купаний называют себя 17% мужчин и 7% женщин.









В 17:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) пройдут «Крещенские гадания» (12+).









Фото vk.com/dk_rud





В 16:00 липчан приглашают прикоснуться к миру высокого искусства в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на виртуальном концерте «Моцарт. Реквием» (12+).









В 17:30 в Детской художественной школе №3 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт «И льётся песня соловьиная» (6+).









Фото vk.com/dshi3_lipetsk

В 13:00 возле ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) состоится торжественное открытие катка. После этого кататься здесь можно будет каждый день. Ну что же – лучше поздно, чем никогда. Хорошо хоть не в апреле догадались залить.









Жителям Липецка подсунули очередную уловку. Видимо, ситуация настолько серьёзная, что тревогу на официальном сайте забила даже мэрия города.









Это уникальная возможность сделать первый шаг к большой сцене. Ищут чтецов, вокалистов, танцоров, мастеров оригинального жанра. Участвовать могут, как коллективы из дворцов культуры, студий и т.п., так и самородки-одиночки.













Свою заявку нужно отправить до 30 января на электронную почту kak_stat_zvezdoy48@mail.ru в формате Word. Заявка должна быть заполнена по образцу в положении





С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;В понедельник дороги в городе оживут. Оживут и пробки. Чтобы не получить «сюрприз» по дороге на работу или по делам, лучше заглядывать в приложение.14% липчан собрались поддержать традицию крещенских купаний в этом году, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. 12% уже имеют опыт в прошлом, 2% готовы прыгнуть в иордань впервые.6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение.Таинство, в котором, согласно легендам, можно узнать свою судьбу и заглянуть в будущее. Гадалки уже встали наизготовку. Может и не сбудется всё, что они напророчат, но хорошее настроение сегодня гарантировано. Вход свободный.На большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры покажут посмотреть видеозапись концерта из столичного зала им. П.И. Чайковского с участием симфонического оркестра «Новая Россия», дирижёра Юрия Башмета и вокального ансамбля Intrada. В программе произведения великого композитора, в том числе «Реквием», увертюра к опере «Волшебная флейта, ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» («Voi, che sapete…»), ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» («Madamina! Il catalogo è questo») и многое другое.Студенты и выпускники ЛОКИ им. К.Н.Игумнова из класса преподавателя Ольги Авдоухиной исполнят полюбившиеся песни «Сирень», «Отчего так хорошо» и другие. Поют Иван Бельских, Надежда Лаурова, Валерия Жук.Разводилы от имени телефонного оператора предлагают продлить договор связи и для этого присылают якобы документ, который может называться «Договор.apk», «5G.apk» или «Настройка5s.apk». Утверждают, что его нужно открыть для подписания.Разрешение файла «apk» указывает, что это даже не текст, а стороннее приложение. Нажимать на него не нужно. В противном случае мошенники установят на ваш телефон стороннее ПО и получат полный доступ к устройству. В том числе к сервисам банков.Липчан от 6 до 18 лет включительно приглашают принять участие в юбилейном XXX Межрегиональном конкурсе детского и юношеского творчества «Как стать звездой».Телефоны для справок: (4742) 55-91-66; 55-91-69.