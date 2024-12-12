Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
45 минут назад
Нас ждут купания и гадание, открытие нового катка и концерт с участием всемирно известного дирижёра.
Погода сегодня будет ласковее, чем в предыдущие дни: от -8 до -10 градусов, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;
- пр-д. Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 14, 16, 18.
Пробки
В понедельник дороги в городе оживут. Оживут и пробки. Чтобы не получить «сюрприз» по дороге на работу или по делам, лучше заглядывать в приложение.
Крещение
Сегодня православные отмечают Крещение Господнее – праздник в честь события евангельской истории, связанного с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Праздничные богослужения начались в липецких храмах ещё вчера, 18 января. Окунуться в купель можно было уже минувшей ночью, а также – в течение всего сегодняшнего дня.
В Липецке определена для крещенских купаний только одна иордань – на Центральном пляже. Там установлены световые столбы, палатки и настилы, организовано дежурство врачей. Купальщиков обеспечат горячим чаем.
Список мест для купания в Липецкой области здесь.
Кто будет купаться
14% липчан собрались поддержать традицию крещенских купаний в этом году, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. 12% уже имеют опыт в прошлом, 2% готовы прыгнуть в иордань впервые.
Активными участниками крещенский купаний называют себя 17% мужчин и 7% женщин.
6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение.
Крещенские гадания
В 17:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) пройдут «Крещенские гадания» (12+).
Фото vk.com/dk_rud
Концерт с участием Юрия Башмета
В 16:00 липчан приглашают прикоснуться к миру высокого искусства в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на виртуальном концерте «Моцарт. Реквием» (12+).
На большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры покажут посмотреть видеозапись концерта из столичного зала им. П.И. Чайковского с участием симфонического оркестра «Новая Россия», дирижёра Юрия Башмета и вокального ансамбля Intrada. В программе произведения великого композитора, в том числе «Реквием», увертюра к опере «Волшебная флейта, ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» («Voi, che sapete…»), ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» («Madamina! Il catalogo è questo») и многое другое.
Юные вокалисты
В 17:30 в Детской художественной школе №3 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт «И льётся песня соловьиная» (6+).
Фото vk.com/dshi3_lipetsk
Студенты и выпускники ЛОКИ им. К.Н.Игумнова из класса преподавателя Ольги Авдоухиной исполнят полюбившиеся песни «Сирень», «Отчего так хорошо» и другие. Поют Иван Бельских, Надежда Лаурова, Валерия Жук.
Открытие катка
В 13:00 возле ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) состоится торжественное открытие катка. После этого кататься здесь можно будет каждый день. Ну что же – лучше поздно, чем никогда. Хорошо хоть не в апреле догадались залить.
Липчан предупредили о новой мошеннической схеме
Жителям Липецка подсунули очередную уловку. Видимо, ситуация настолько серьёзная, что тревогу на официальном сайте забила даже мэрия города.
Разводилы от имени телефонного оператора предлагают продлить договор связи и для этого присылают якобы документ, который может называться «Договор.apk», «5G.apk» или «Настройка5s.apk». Утверждают, что его нужно открыть для подписания.
Разрешение файла «apk» указывает, что это даже не текст, а стороннее приложение. Нажимать на него не нужно. В противном случае мошенники установят на ваш телефон стороннее ПО и получат полный доступ к устройству. В том числе к сервисам банков.
Как стать «звездой»
Липчан от 6 до 18 лет включительно приглашают принять участие в юбилейном XXX Межрегиональном конкурсе детского и юношеского творчества «Как стать звездой».
Это уникальная возможность сделать первый шаг к большой сцене. Ищут чтецов, вокалистов, танцоров, мастеров оригинального жанра. Участвовать могут, как коллективы из дворцов культуры, студий и т.п., так и самородки-одиночки.
Свою заявку нужно отправить до 30 января на электронную почту kak_stat_zvezdoy48@mail.ru в формате Word. Заявка должна быть заполнена по образцу в положении.
Дорогие липчане! Начинаем очередную непростую рабочую неделю. Держитесь! Помогут короткие паузы на работе для чтения новостей на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей вооружат вас всей необходимой информацией. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
