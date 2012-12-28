Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса

Заметно выросли расходы на готовый общепит.



413,6 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-ноябре 2025 года — по сравнению с тем же периодом годом ранее оборот вырос на 2,4% (в сопоставимых ценах), сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения — 373,2 тысячи рублей.Доля трат на непродовольственные товары составила 53,7% всего оборота розничной торговли. или 221,9 миллиарда рублей. За год расходы на непродовольственные товары выросли в Липецкой области на 9%. Доля расходов на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия составила за 11 месяцев 46,3%, или 191,7 миллиарда рублей — по сравнению с годом ранее траты сократились на 4,6%. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли.Оборот общественного питания в январе-ноябре 2025 года составил 16,1 миллиарда рублей, или 108,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 14496 рублей.