В блиндаже на высоте «Огурец» снесли дверь
О действиях вандалов рассказал глава Воловского района.
«На этот раз злоумышленники проявили поистине богатырские усилия: сорвали с петель деревянную дверь блиндажа. Неужели эти люди не понимают, что это моральное убожество в крайней степени? Ведь подобные действия наносят ущерб нашей исторической памяти и культурному наследию всего региона. Надеюсь, что правоохранительные органы смогут быстро установить личности «героев» и привлечь их к ответственности», — рассказал глава района в соцсетях.
«Высоте Огурец» присвоено звание «Рубеж воинской доблести» в 2018 году. С декабря 1941 по январь 1943 года за высоту велись ожесточенные бои, в которых, по разным данным, погибли от пяти до 15 тысяч бойцов Красной армии.
В 2013 году на высоте открыт мемориальный комплекс.
