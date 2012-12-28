Все новости
Происшествия
1240
сегодня, 18:54
6

Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион

Подозреваемый уже арестован.

Полицейские задержали 36-летнего грабителя, сорвавшего с шеи 51-летнего липчанина золотую цепочку за миллион рублей.

«Мужчины познакомились на улице, когда один из них ждал такси. Подозреваемый напросился в попутчики, а потом проследовал за новым знакомым в подъезд многоэтажного жилого дома, где набросился на него с кулаками и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Цепочку грабитель сдал в ломбард за 300 тысяч рублей. Сейчас она изъята.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ. Подозреваемый уже арестован на время следствия.
грабеж
0
0
5
4
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
пора
52 минуты назад
всех этих на защиту родины, там всякой работы хватает и без оружия с лопатой
Ответить
Александр Н.
59 минут назад
Таких и выпускать из тюряги не надо,они не исправимы.
Ответить
да-уж
сегодня, 18:59
Для чего вообще носить такую цепуру? Самоутверждение, что ли.
Ответить
Ходи
35 минут назад
Пешком , в отрепье , чтобы разным дол...м не было повода . Это правильно?
Ответить
Animal planet.
24 минуты назад
Пешком , в отрепье , чтобы разным дол...м не было повода . Это правильно? Это называется понты, непонятно зачем покупать и носить цепочку за 1 миллион.
Ответить
Dodge
сегодня, 18:59
Денежки на праздниках прокутил, надо жить на что-то.
Ответить
