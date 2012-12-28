Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Происшествия
сегодня, 18:54
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Подозреваемый уже арестован.
«Мужчины познакомились на улице, когда один из них ждал такси. Подозреваемый напросился в попутчики, а потом проследовал за новым знакомым в подъезд многоэтажного жилого дома, где набросился на него с кулаками и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Цепочку грабитель сдал в ломбард за 300 тысяч рублей. Сейчас она изъята.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ. Подозреваемый уже арестован на время следствия.
