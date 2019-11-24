Общество
48 минут назад
Знаете ли вы, что Липецк мог войти в состав Украины?
Помешали этому в 1918 году большевики
GOROD48 продолжает публикации под тегом #знаете ли вы, в которых рассказывает об удивительных явлениях, редких и загадочных памятниках Липецкой области, исторических загадках и событиях. Сегодня мы расскажем как после революции, Центральная Рада отделившейся от Российской империи Украины заявила права на Липецк.
В год столетия революций 1917 года Почетный архивист России Валерий Поляков издал книгу о липецком большевике Владимире Агте, который в самое, пожалуй, нелегкое время для Липецка принял брошенный всеми штурвал управления уездом. В этой книге Валерий Поляков рассказывает о том, как Липецк чуть не стал украинским.
Темные силы
Чтобы понять, что предшествовало претензии самостийной Украины на Липецк, необходимо вновь посмотреть на то, что происходило в Липецке и в России в 1917-1918 годах. Происходил же крах империи, обломки которой сыпались на головы людям. Буржуазия, захватившая власть, руководить страной не смогла, не смогли этого и многочисленные политические партии, и произошел самый настоящий коллапс. На примере отдельно взятого уезда, Липецкого, это выглядело так: жизнь в уезде остановилась, не работали никакие службы, городская Дума, состоявшая из местной буржуазии и глава Липецка, ничего не могли сделать, сотрудники и рабочие городской Управы (проще говоря - мэрии, или администрации Липецка) бастовали, требуя повышения зарплаты. На городской же управе лежало все ЖКХ города. Липецк зарос грязью, надвигался голод, простые липчане и жители окрестных сел возмущались, даже доходило до рукоприкладства. Правда под горячую руку горожан попали не чиновники, а местные пожарные, ведь крестьянство и пролетариат особо не разбирали знаков различия на форме.
Простой люд во всем уезде, что называется, пошел вразнос, почувствовав безнаказанность и движимый экономическими проблемами. По уезду пылали усадьбы помещиков, шли массовые грабежи как представителей буржуазии так и зажиточных мещан и крестьян, расправы, зачастую кровавые и зверские.
Депеши от беспомощного руководства уезда в губернский Тамбов и в столицу - Петроград пестрели просьбами и мольбами о помощи, но оставались без ответа. Если и удавалось добиться реакции из столиц, то она была столь же беспомощной по содержанию, сводившемуся к тому, чтобы на местах все решали сами, так как Революция, Свобода, Равенство и Братство, Власть народа. Но эпитет «Темные силы» кочевал из документа в документ того времени. И, кстати, до большевиков, на которых принято все списывать в наше время, было еще далеко. Не большевики грабили и убивали и жгли особняки богачей Липецкого уезда. Бесчинствовал простой люд, обычные крестьяне и, судя по донесениям в губернию, дезертиры, массово бежавшие с фронтов Первой мировой.
Время выбрало их
И не большевики выгнали из дома семью Владимира Агте, которая жила в Романовском лесничестве после переезда из Курска, в месте, где сейчас расположен 3-й участок ЛТЗ. Предки Агте были немецкими дворянами, а позже, после переезда в Российскую империю, дослужились до дворянства русского. В конце XIX века все семейство Агте придерживалось, как и многочисленная интеллигенция того времени, революционных веяний. Отец Владимира Агте, коллежский асессор и гласный городской думы - Николай фон Агте, еще живя в Курске часто защищал в суде осужденных по политическим делам, участвовал в демонстрациях за что однажды был избит патриотами-черносотенцами. Он же первым из Агте вступил в партию большевиков в 1917 году. История Николая Агте заслуживает отдельного рассказа, ведь он тоже сделал немало для Липецка в первый год после революции. Старший Агте погибнет в Курске, когда в 1919 году приедет туда по делам. Погибнет не случайно и не в бою, белые его расстреляют как большевика.
Но за год до этого Агте из Романовского лесничества, где Владимир работал лесоводом и преподавал в егерском училище, переселяются в Липецк на частные квартиру. Из дома лесника их попросила местная революционная власть подчиняющаяся правительству Керенского. В Липецке семейство и поглощает полностью революция, уже большевистская, Октябрьская.
Фото здания егерской школы. Подпись: Здание егерской школе, где преподавал Владимир Агте цело и поныне, хотя находится в полуразрушенном состоянии
А Владимиру Агте суждено будет стать председателем первого липецкого совдепа, комиссаром земского хозяйства и председателем уездного совнархоза, уже как большевику, и решать даже невыполнимые на первый взгляд задачи в пору безвластия и краха всех государственных и муниципальных структур.
Владимиру Агте не было и 40 лет, когда он взял бразды брошенного всеми правления Липецким уездом
За какие-то полгода, с осени 1917-го, до лета 1918-го будут решены задачи по созданию правоохранительных органов, обузданию бандитского беспредела. Разрешен хоть и частично продовольственный кризис. Уезд избежал голода, да еще и оказал помощь голодающему трехмиллионному Петрограду, отправив туда несколько вагонов хлеба и мяса. Отец Владимира Николай организовывал первые в Липецком уезде профсоюзы. Его жена Наталья встала у истоков ликвидации безграмотности в уезде, возглавила уездный департамент образования, ей принадлежит инициатива создания первых детских садов в Липецке, она организовывала в нынешнем Верхнем парке площадки для досуга детей. В первый революционный год эта семья сделала для Липецка очень многое, заложив фундамент для работы уже других руководителей.
Владимир Агте и его жена Наталья
В книге Валерия Полякова «Из славной плеяды», рассказывающей об Агте, есть эпизод, который Почетный архивист назвал курьезным.
Липецьк це Україна? Та нi, брехня!
Без экскурса в историю здесь опять не обойтись. И так, буржуазная революция ввергла империю в хаос, большевики взяли власть и начали наводить порядок по-своему. Товарищ Ульянов заключил названный позорным Брестский мир и Россия вышла из Первой мировой войны. А Украина провозгласила Народную Республику, объявила о независимости, и создала Центральную Раду. Власть в Киеве аж 12 раз переходила от одних сил к другим. На момент претензий на территорию Липецкого уезда там царил гетьманат во главе с Павлом Скоропадским, находившийся в союзе с немцами.
Возникшая по соседству с только что созданной РСФСР немаленькая страна, возжелала стать еще больше путем присоединения к себе сопредельных российских губерний, волостей и уездов. Липецк попал в зону интересов Центральной Рады, которая уведомила об этом правительство РСФСР. В Киев на переговоры отправилась российская делегация.
- В Липецк пришла телеграмма из Москвы, которую зачитали на пленарном заседании липецкого совдепа 8 июня, - рассказывает Валерий Поляков. – В телеграмме говорилось, что будто бы прилегающие к Украине уезды изъявили свое согласие присоединиться к ней. В постановлении заседания совдепа говорится о том, что слух является чисто провокационным, и было решено отправить в Москву от Липецкого уезда делегата с заявлением , что «Липецкий уезд никогда не пожелает и не желал присоединиться к Украине, в которой диктует свою волю предатель Скоропадский с немецкими империалистами, и что Липецкий уезд скорее будет терпеть все невзгоды, чем присоединится к предателям». Делегатом же избрали Владимира Агте, который отправился как дипломатический курьер для передаче председателю российской мирной делегации в Киеве Раковскому всех материалов свидетельствующих о том, что речи быть не может о желании населения Липецка и уезда присоединится к Украине.
Для российской делегации в Киеве были собраны протоколы заседаний липецкого совдепа с момента основания и избрания депутатов, которых идея присоединения к Украине не звучало ни разу. У Украины же не нашлось документально засвидетельствованных пожеланий липчан стать украинцами, и вопрос отпал.
Оригинальные документы отказа войти в состав Украины хранятся в Липецком областном архиве
Ирония судьбы, но история повторится почти через сто лет, когда Украина снова после слома империи, но уже советской, обретет независимость. За несколько лет до последней революции сопредельные с этой страной регионы России, в том числе Липецкая область получат «послание» от националистов Украины. Как рассказывал в интервью GOROD48 некогда украинский, а ныне российский политолог, писатель и журналист, уроженец Липецка Владимир Корнилов, один из основателей Социал-национальной партии Украины Андрей Парубий издал карту земель Украины, на которой и часть Липецкой области отнесена к "украинским землям".
На это Валерий Поляков говорит: «Как мы знаем, история развивается по спирали. Многое происходящее мы уже проходили»…
А Владимиру Агте предстояло поучаствовать в подготовке обороны Липецка от казаков генерала Мамонтова, восстанавливать городское хозяйство, стараться не допустить голода в полном его проявлении и создавать новые структуры власти. К сожалению, памятника этому героическому человеку в Липецке так и не установили. И даже улица, носящая его имя, исчезла с карты Липецка.
В год столетия революций 1917 года Почетный архивист России Валерий Поляков издал книгу о липецком большевике Владимире Агте, который в самое, пожалуй, нелегкое время для Липецка принял брошенный всеми штурвал управления уездом. В этой книге Валерий Поляков рассказывает о том, как Липецк чуть не стал украинским.
Темные силы
Чтобы понять, что предшествовало претензии самостийной Украины на Липецк, необходимо вновь посмотреть на то, что происходило в Липецке и в России в 1917-1918 годах. Происходил же крах империи, обломки которой сыпались на головы людям. Буржуазия, захватившая власть, руководить страной не смогла, не смогли этого и многочисленные политические партии, и произошел самый настоящий коллапс. На примере отдельно взятого уезда, Липецкого, это выглядело так: жизнь в уезде остановилась, не работали никакие службы, городская Дума, состоявшая из местной буржуазии и глава Липецка, ничего не могли сделать, сотрудники и рабочие городской Управы (проще говоря - мэрии, или администрации Липецка) бастовали, требуя повышения зарплаты. На городской же управе лежало все ЖКХ города. Липецк зарос грязью, надвигался голод, простые липчане и жители окрестных сел возмущались, даже доходило до рукоприкладства. Правда под горячую руку горожан попали не чиновники, а местные пожарные, ведь крестьянство и пролетариат особо не разбирали знаков различия на форме.
Простой люд во всем уезде, что называется, пошел вразнос, почувствовав безнаказанность и движимый экономическими проблемами. По уезду пылали усадьбы помещиков, шли массовые грабежи как представителей буржуазии так и зажиточных мещан и крестьян, расправы, зачастую кровавые и зверские.
Депеши от беспомощного руководства уезда в губернский Тамбов и в столицу - Петроград пестрели просьбами и мольбами о помощи, но оставались без ответа. Если и удавалось добиться реакции из столиц, то она была столь же беспомощной по содержанию, сводившемуся к тому, чтобы на местах все решали сами, так как Революция, Свобода, Равенство и Братство, Власть народа. Но эпитет «Темные силы» кочевал из документа в документ того времени. И, кстати, до большевиков, на которых принято все списывать в наше время, было еще далеко. Не большевики грабили и убивали и жгли особняки богачей Липецкого уезда. Бесчинствовал простой люд, обычные крестьяне и, судя по донесениям в губернию, дезертиры, массово бежавшие с фронтов Первой мировой.
Время выбрало их
И не большевики выгнали из дома семью Владимира Агте, которая жила в Романовском лесничестве после переезда из Курска, в месте, где сейчас расположен 3-й участок ЛТЗ. Предки Агте были немецкими дворянами, а позже, после переезда в Российскую империю, дослужились до дворянства русского. В конце XIX века все семейство Агте придерживалось, как и многочисленная интеллигенция того времени, революционных веяний. Отец Владимира Агте, коллежский асессор и гласный городской думы - Николай фон Агте, еще живя в Курске часто защищал в суде осужденных по политическим делам, участвовал в демонстрациях за что однажды был избит патриотами-черносотенцами. Он же первым из Агте вступил в партию большевиков в 1917 году. История Николая Агте заслуживает отдельного рассказа, ведь он тоже сделал немало для Липецка в первый год после революции. Старший Агте погибнет в Курске, когда в 1919 году приедет туда по делам. Погибнет не случайно и не в бою, белые его расстреляют как большевика.
Но за год до этого Агте из Романовского лесничества, где Владимир работал лесоводом и преподавал в егерском училище, переселяются в Липецк на частные квартиру. Из дома лесника их попросила местная революционная власть подчиняющаяся правительству Керенского. В Липецке семейство и поглощает полностью революция, уже большевистская, Октябрьская.
Фото здания егерской школы. Подпись: Здание егерской школе, где преподавал Владимир Агте цело и поныне, хотя находится в полуразрушенном состоянии
А Владимиру Агте суждено будет стать председателем первого липецкого совдепа, комиссаром земского хозяйства и председателем уездного совнархоза, уже как большевику, и решать даже невыполнимые на первый взгляд задачи в пору безвластия и краха всех государственных и муниципальных структур.
Владимиру Агте не было и 40 лет, когда он взял бразды брошенного всеми правления Липецким уездом
За какие-то полгода, с осени 1917-го, до лета 1918-го будут решены задачи по созданию правоохранительных органов, обузданию бандитского беспредела. Разрешен хоть и частично продовольственный кризис. Уезд избежал голода, да еще и оказал помощь голодающему трехмиллионному Петрограду, отправив туда несколько вагонов хлеба и мяса. Отец Владимира Николай организовывал первые в Липецком уезде профсоюзы. Его жена Наталья встала у истоков ликвидации безграмотности в уезде, возглавила уездный департамент образования, ей принадлежит инициатива создания первых детских садов в Липецке, она организовывала в нынешнем Верхнем парке площадки для досуга детей. В первый революционный год эта семья сделала для Липецка очень многое, заложив фундамент для работы уже других руководителей.
Владимир Агте и его жена Наталья
В книге Валерия Полякова «Из славной плеяды», рассказывающей об Агте, есть эпизод, который Почетный архивист назвал курьезным.
Липецьк це Україна? Та нi, брехня!
Без экскурса в историю здесь опять не обойтись. И так, буржуазная революция ввергла империю в хаос, большевики взяли власть и начали наводить порядок по-своему. Товарищ Ульянов заключил названный позорным Брестский мир и Россия вышла из Первой мировой войны. А Украина провозгласила Народную Республику, объявила о независимости, и создала Центральную Раду. Власть в Киеве аж 12 раз переходила от одних сил к другим. На момент претензий на территорию Липецкого уезда там царил гетьманат во главе с Павлом Скоропадским, находившийся в союзе с немцами.
Возникшая по соседству с только что созданной РСФСР немаленькая страна, возжелала стать еще больше путем присоединения к себе сопредельных российских губерний, волостей и уездов. Липецк попал в зону интересов Центральной Рады, которая уведомила об этом правительство РСФСР. В Киев на переговоры отправилась российская делегация.
- В Липецк пришла телеграмма из Москвы, которую зачитали на пленарном заседании липецкого совдепа 8 июня, - рассказывает Валерий Поляков. – В телеграмме говорилось, что будто бы прилегающие к Украине уезды изъявили свое согласие присоединиться к ней. В постановлении заседания совдепа говорится о том, что слух является чисто провокационным, и было решено отправить в Москву от Липецкого уезда делегата с заявлением , что «Липецкий уезд никогда не пожелает и не желал присоединиться к Украине, в которой диктует свою волю предатель Скоропадский с немецкими империалистами, и что Липецкий уезд скорее будет терпеть все невзгоды, чем присоединится к предателям». Делегатом же избрали Владимира Агте, который отправился как дипломатический курьер для передаче председателю российской мирной делегации в Киеве Раковскому всех материалов свидетельствующих о том, что речи быть не может о желании населения Липецка и уезда присоединится к Украине.
Для российской делегации в Киеве были собраны протоколы заседаний липецкого совдепа с момента основания и избрания депутатов, которых идея присоединения к Украине не звучало ни разу. У Украины же не нашлось документально засвидетельствованных пожеланий липчан стать украинцами, и вопрос отпал.
Оригинальные документы отказа войти в состав Украины хранятся в Липецком областном архиве
Ирония судьбы, но история повторится почти через сто лет, когда Украина снова после слома империи, но уже советской, обретет независимость. За несколько лет до последней революции сопредельные с этой страной регионы России, в том числе Липецкая область получат «послание» от националистов Украины. Как рассказывал в интервью GOROD48 некогда украинский, а ныне российский политолог, писатель и журналист, уроженец Липецка Владимир Корнилов, один из основателей Социал-национальной партии Украины Андрей Парубий издал карту земель Украины, на которой и часть Липецкой области отнесена к "украинским землям".
На это Валерий Поляков говорит: «Как мы знаем, история развивается по спирали. Многое происходящее мы уже проходили»…
А Владимиру Агте предстояло поучаствовать в подготовке обороны Липецка от казаков генерала Мамонтова, восстанавливать городское хозяйство, стараться не допустить голода в полном его проявлении и создавать новые структуры власти. К сожалению, памятника этому героическому человеку в Липецке так и не установили. И даже улица, носящая его имя, исчезла с карты Липецка.
зась звідси
Невинный
зась звідси
ха-ха-ха
Ваня
зась звідси
Ваня
чушь.собачья
зась звiдси
мир-дружба-нафтогаз