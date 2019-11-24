Знаете ли вы, что Липецк мог войти в состав Украины?

Помешали этому в 1918 году большевики

Фото здания егерской школы. Подпись: Здание егерской школе, где преподавал Владимир Агте цело и поныне, хотя находится в полуразрушенном состоянии

Владимиру Агте не было и 40 лет, когда он взял бразды брошенного всеми правления

Липецким

уездом

Владимир Агте и его жена Наталья

Оригинальные документы отказа войти в состав Украины хранятся в Липецком областном архиве