Драма «Липецка»: сравняли счет за 2 секунды, но проиграли в овертайме из-за сломанной клюшки

Липецкие хоккеисты в овертайме проиграли в Саратове местному «Кристаллу» - 2:3.

При этом подопечные Сергея Сухарева, уступая – 0:2, сумели спастись в самой концовке, но в дополнительное время их подвела… сломавшаяся клюшка одного из игроков.

«Кристалл» занимает место в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции НМХЛ и до игры имел в два раза меньше очков, чем липчане. Поэтому наши парни ехали в город на Волге за победой.

Матч проходил в ледовом дворце спорта «Кристалл» - это не какой-нибудь «Звездный», а арена, вмещающая 5 тысяч зрителей. В свое время команды Саратова и Липецка рубились здесь в Высшей лиге, но времена меняются. Сейчас на Волге есть два «Кристалла»: главный выступает в ВХЛ-Б (своего рода втором дивизионе «вышки») и молодежный, который и стал соперником нашей команды.

Ждать первой заброшенной шайбы зрителям пришлось почти два периода. На исходе второго шайба взмыла вверх у ворот «Липецка», и самым расторопным в этой ситуации оказался волжанин Илья Трофимов – 1:0.

Менее чем за 5 минут до конца третьего периода защитнику «Кристалла» Сергею Гаськову удался мощнейший бросок от синей линии, и счет стал уже – 2:0.

Но «Липецк» успел спастись. Всего за 1:45 до сирены в куче-мале у ворот хозяев липчане затолкали шайбу в чужие ворота. Гол был записан на счет Сергея Косовца.

Сравняли счет наши парни за 2 секунды (!) до финальной сирены. «Липецк» выиграл вбрасывание, Никита Вахромеев от души бросил по воротам, но попал в ближнюю штангу, где отскок вовремя подкараулил новичок команды Илья Орлов – 2:2!

Пару слов о новобранце, отличившемся в первом же матче за «Липецк». Орлов имеет опыт выступления даже в ВХЛ за китайский КРС-ОЭРДЖИ. В прошлом сезоне он провел за пекинский клуб на взрослом уровне 23 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Выступал так же в МХЛ за «КРС Хэйлунцзян» из Китая.

… Овертайм продлился всего 39 секунд. На вбрасывании в чужой зоне у нашего Никиты Маняхина… переломилась пополам клюшка. Форвард устремился на замену к своей скамейке (как назло ехать пришлось по диагонали почти через всю площадку), и в это время саратовцы организовали выход «2 в 1», который точным броском завершил Нияз Абдрашитов.

«Липецк» занимает 6-е место на «Западе»и готовится к матчу завтра, 23 ноября, в Пензе с 5-й командой «Востока» местным «Дизелем».

МХК «Кристалл» (Саратов) - МХК «Липецк» - 3:2от (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: И.Трофимов (Булгурян), 37:37 (1:0). Гаськов (И.Трофимов), 45:18 (2:0). Косовец (Маняхин, Малых), 58:15 (2:1). И.Орлов (Вахромеев, Д.Прохоров), 59:58 (2:2). Абдрашитов (Лисицын), 60:39 (3:2).

Штраф: 6 (Полушин-2, команда-2, Цирулёв-2) - 8 (Пятырев-2, И.Орлов-2, Ялбуев-2, Э.Юзбашян-2).

Вратари: Сердюк - Ялбуев (0:00-58:53, 59:58-60:39).

Броски: 44 (14+15+14+1) - 29 (9+8+11+1). Вбрасывания: 31 - 28.

Судьи М.Ханов (Самара), К.Купцов, К.Юдин (оба - Саратов).

21 ноября. Саратов. ЛДС «Кристалл». 700 зрителей.