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сегодня, 08:45

В Ельце реконструируют бои 1941 года

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#реконструкция #великая отечественная война
В Ельце реконструируют бои 1941 года

В декабре шли сражения за город.

Жители и гости Ельца станут свидетелями реконструкции боев 1941 года за Елец. Мероприятие пройдет 8 декабря на набережной реки Быстрая Сосна, сообщает администрация Ельца.

В честь Дня Героев Отечества и 78-й годовщины Елецкой наступательной операции, ставшей составной частью битвы за Москву, развернется сражение, в котором примут участие около 120 реконструкторов из различных регионов России. Зрители увидят военную технику времен Великой Отечественной войны: в сражении будут участвовать автомобили, мотоциклы, бронетехника.

В тире Тульского оружейного завода все желающие смогут пострелять из современного и исторического оружия Российской Армии. Взрослых и детей ждут интерактивные площадки: медицинский полевой пункт, выставка военной техники и оружия. Гости смогут отведать солдатскую кашу, сфотографироваться с участниками реконструкции и купить сувениры. Ярмарка и полевая кухня начнут работу в 13 часов, параллельно со запуском интерактивных площадок. В 14:00 все внимание будет приковано к участникам реконструкции боя. Через час начнется фотосессия с реконструкторами.

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#реконструкция #великая отечественная война

Комментарии (12)

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Калдырю

12 минут назад
Будут, но только тем, кто пойдёт под огонь боевыми патронами из пулемёта.
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Калдырь

26 минут назад
А будут наливать боевые 100 грамм ?
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бухгалтер

35 минут назад
Маски-шоу ряженых под Ельцом уже на потоке. Молодцы, костюмичк переодели, в войнушку поиграли - бабло получили, и там же под Ельцом нужные документики оформили. Со всех сторон выгодно. Чего удивляться - что на парадах Победы ВОВ ветеранов больше чем обычных людей? Медалей орденов болше чем у Брежнева, две руки две ноги, хороши. Так держать.
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Инквизитору

37 минут назад
Это чтоб ещё * нищету заполучить лет на 20? Хватит, настрелялись.
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Инквизитор

44 минуты назад
А не пора ли произвести выстрел с АВРОРЫ.
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Олежик Соколов

55 минут назад
я тоже любил всю эту реконструкцию, и телок расчленять
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НЕ ПАТРИОТ

55 минут назад
222, - Родилась идея!!! - Пройдёт много лет... В Липецке будет реконструкция... - Вот такой в Липецке ходил трамвай, такой троллейбус... (Изготовят из фанеры)
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Житель

сегодня, 09:12
Кстати в Питере тоже был реконструктор "наполеон" девочку 25 лет, реконструировал!
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Невинный

сегодня, 09:11
В ходе этой операции Елец был освобождён от оккупантов. Выходит, реконструкторам придётся сначала их туда запустить для исторической достоверности.
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Житель

сегодня, 09:11
Кстати в Питере тоже был реконструктор "наполеон" дево, ку 25 лет, реконструировал!
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