В Ельце реконструируют бои 1941 года

В декабре шли сражения за город.

Жители и гости Ельца станут свидетелями реконструкции боев 1941 года за Елец. Мероприятие пройдет 8 декабря на набережной реки Быстрая Сосна, сообщает администрация Ельца.



В честь Дня Героев Отечества и 78-й годовщины Елецкой наступательной операции, ставшей составной частью битвы за Москву, развернется сражение, в котором примут участие около 120 реконструкторов из различных регионов России. Зрители увидят военную технику времен Великой Отечественной войны: в сражении будут участвовать автомобили, мотоциклы, бронетехника.



В тире Тульского оружейного завода все желающие смогут пострелять из современного и исторического оружия Российской Армии. Взрослых и детей ждут интерактивные площадки: медицинский полевой пункт, выставка военной техники и оружия. Гости смогут отведать солдатскую кашу, сфотографироваться с участниками реконструкции и купить сувениры. Ярмарка и полевая кухня начнут работу в 13 часов, параллельно со запуском интерактивных площадок. В 14:00 все внимание будет приковано к участникам реконструкции боя. Через час начнется фотосессия с реконструкторами.



