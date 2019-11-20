сегодня, 19:05
Липецкие баскетболисты потерпели самое крупное поражение в истории
Рязань разгромила "мицуБаскет" с разницей в 67 очков!
Баскетбольный «МицуБаскет» обновил печальный рекорд: на своей площадке липчане в потерпели самое крупное поражение в истории клуба.
Обидчицей подопечных Максима Бреева стала «Рязань». В первом матче рязанские парни еще держали себя «в рамках приличия», победив с разницей «всего» в 30 очков – 101:71. Второй поединок вылился в кошмар для липчан. Гости вновь преодолели планку в сотню набранных очков, но и при этом превзошли нашу команду более чем в два (!) раза – 129:62.
Проигрыш «минус 67» стал самым крупным за три года существования «МицуБаскета». До этого антирекордом было поражение в прошлом сезоне от «Брянска» - 69:118. А за 20 лет выступления липецких команд в первенстве России главный кошмар случился в январе 2016 в Подмосковье, когда резко омолодивший состав «Липецк» проиграл «Руне-Чеховским ястребам» - 46:140.
Справедливости ради стоит отметить, что «Рязань» в нынешнем сезоне является лидером первенства ЦФО, одержав 8 побед в 8-ми матчах. Ровно половину своих «викторий» соседи добыли в играх в липчанами, ведь оба матча в Рязани тоже завершились в их пользу.
В играх в Липецке у нашей не принимали участие травмированный Дмитрий Неклюдов, а также «легионеры» Артур Усков и самый «ветеранистый» игрок команды 43-летний воронежец Валерий Рогачев. Неужели «на опыте» решили пропустить матчи, в которых команде ничего не светило?
Самыми результативными у липчан стали: в первый день Никита Полянский – 20 очков, во втором мачте – играющий тренер Бреев, принесший 25 очков. У рязанцев результативность, понятно, была выше: Константин Куликов и Николай Абраменков принесли по 24 очка в первой встрече, Николай Самойленко набрал 33 очка во второй игре.
Напомним, что из 6-ти команд по итогам первого этапа в финальную стадию выйдут 4 сильнейшие. «МицуБаскет» пока не попадает в их число, но еще не все потеряно.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
Р-М
|
О
|
%
|
1
|
Рязань
|
8
|
8
|
0
|
845-594
|
16
|
100
|
2
|
Брянск
|
6
|
6
|
0
|
547-423
|
12
|
100
|
3
|
Тверь
|
6
|
2
|
4
|
554-421
|
8
|
33
|
4
|
Русичи-2
|
6
|
2
|
4
|
501-522
|
8
|
33
|
5
|
МицуБаскет
|
8
|
2
|
6
|
641-762
|
10
|
25
|
6
|
ЦСП Динамо-РЭА САЭС
|
6
|
0
|
6
|
285-651
|
6
|
0
Гость
Гость
Лтз