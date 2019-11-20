Липецкие баскетболисты потерпели самое крупное поражение в истории

Рязань разгромила "мицуБаскет" с разницей в 67 очков!

Баскетбольный «МицуБаскет» обновил печальный рекорд: на своей площадке липчане в потерпели самое крупное поражение в истории клуба.

Обидчицей подопечных Максима Бреева стала «Рязань». В первом матче рязанские парни еще держали себя «в рамках приличия», победив с разницей «всего» в 30 очков – 101:71. Второй поединок вылился в кошмар для липчан. Гости вновь преодолели планку в сотню набранных очков, но и при этом превзошли нашу команду более чем в два (!) раза – 129:62.

Проигрыш «минус 67» стал самым крупным за три года существования «МицуБаскета». До этого антирекордом было поражение в прошлом сезоне от «Брянска» - 69:118. А за 20 лет выступления липецких команд в первенстве России главный кошмар случился в январе 2016 в Подмосковье, когда резко омолодивший состав «Липецк» проиграл «Руне-Чеховским ястребам» - 46:140.

Справедливости ради стоит отметить, что «Рязань» в нынешнем сезоне является лидером первенства ЦФО, одержав 8 побед в 8-ми матчах. Ровно половину своих «викторий» соседи добыли в играх в липчанами, ведь оба матча в Рязани тоже завершились в их пользу.

В играх в Липецке у нашей не принимали участие травмированный Дмитрий Неклюдов, а также «легионеры» Артур Усков и самый «ветеранистый» игрок команды 43-летний воронежец Валерий Рогачев. Неужели «на опыте» решили пропустить матчи, в которых команде ничего не светило?

Самыми результативными у липчан стали: в первый день Никита Полянский – 20 очков, во втором мачте – играющий тренер Бреев, принесший 25 очков. У рязанцев результативность, понятно, была выше: Константин Куликов и Николай Абраменков принесли по 24 очка в первой встрече, Николай Самойленко набрал 33 очка во второй игре.

Напомним, что из 6-ти команд по итогам первого этапа в финальную стадию выйдут 4 сильнейшие. «МицуБаскет» пока не попадает в их число, но еще не все потеряно.

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