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50 минут назад

Украина потребует от России компенсации за крымские порты

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#Крым #Украина #порт #иск
Украина потребует от России компенсации за крымские порты

Потерю гаваней оценили в $51 млн.

«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.

Общую стоимость имущества, утраченного в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории, АМПУ оценивает в 1,24 млрд грн, или $51,25 млн. Эту сумму ведомство намерено взыскать с России в рамках заключенного в 1998 году межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, пишет РБК. Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.

После воссоединения Крыма с Россией Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. При этом власти полуострова неоднократно заявляли о готовности судиться с Украиной, доказывая правоту принятых решений, напоминает ТАСС.

Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу, заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он считает, что Украина находится в стадии стагнации и ей "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".
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#Крым #Украина #порт #иск

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