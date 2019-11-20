В России
50 минут назад
Украина потребует от России компенсации за крымские порты
Потерю гаваней оценили в $51 млн.
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
Общую стоимость имущества, утраченного в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории, АМПУ оценивает в 1,24 млрд грн, или $51,25 млн. Эту сумму ведомство намерено взыскать с России в рамках заключенного в 1998 году межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, пишет РБК. Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.
После воссоединения Крыма с Россией Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. При этом власти полуострова неоднократно заявляли о готовности судиться с Украиной, доказывая правоту принятых решений, напоминает ТАСС.
Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу, заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он считает, что Украина находится в стадии стагнации и ей "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".
Общую стоимость имущества, утраченного в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории, АМПУ оценивает в 1,24 млрд грн, или $51,25 млн. Эту сумму ведомство намерено взыскать с России в рамках заключенного в 1998 году межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, пишет РБК. Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.
После воссоединения Крыма с Россией Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. При этом власти полуострова неоднократно заявляли о готовности судиться с Украиной, доказывая правоту принятых решений, напоминает ТАСС.
Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу, заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он считает, что Украина находится в стадии стагнации и ей "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".