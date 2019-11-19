Происшествия

44 минуты назад

Сбивший на Советской женщину «BMW X5» найден

9 2309
#Авария #ДТП
3
Сбивший на Советской женщину «BMW X5» найден
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План «Перехват» введенный в Липецке после аварии на улице Советской дал результат: полицейские нашли автомобиль «BMW X5», водитель которого сбил женщину и скрылся с места ДТП.

- Машина с характерными повреждениями найдена на территории Октябрьского округа Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сейчас полицейские устанавливают личность владельца машины и выясняют кто сидел за ее рулем во время ДТП.

Напомним, что сегодня днем в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлинике на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину, протащил ее на капоте около 10 метров и скрылся с места аварии.

Женщину госпитализировали с переломами и травмой головы.

9 2309
#Авария #ДТП
3

Комментарии (10)

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Перри Мейсон

12 секунд назад
Пострадавшая лежит сантиметрах в 50 от пешеходного перехода, а пишут, что он её протащил на капоте около 10 метров. Это как?
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лепчане!

29 секунд назад
вы повелись на этк уйню,это же пранк какашки!
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Житель

2 минуты назад
Ублюдок черножопый....
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Приехали

2 минуты назад
Вот тебе и провели рейд - и наштрафовали! Без изменения городской среды и снижения разрешенной скорости - все это просто пдработка((( а люди будут гибнуть
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!

13 минут назад
ну тачку тупо на штраф стоянку и с молотка если хозяина нет, а потом когда хозяин объявится заластать и все
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думаю

16 минут назад
родственики анус ему развальцуют или на бабло поведуться
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Xam

20 минут назад
Сделать ничего не смогут к сожалению Машина на армянском учете на загран паспорте стоит,они не смогут собственника установить даже
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100%

27 минут назад
Отмажут вот и вся поллюция в Пичужине
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гостья

31 минуту назад
не удивимся, если машину какой нибудь синюшка украл, а потом кинул ,а хозяин и ни при чем......
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???

сегодня, 13:39
Тачку его в пресс.
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