Происшествия
44 минуты назад
Сбивший на Советской женщину «BMW X5» найден
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План «Перехват» введенный в Липецке после аварии на улице Советской дал результат: полицейские нашли автомобиль «BMW X5», водитель которого сбил женщину и скрылся с места ДТП.
- Машина с характерными повреждениями найдена на территории Октябрьского округа Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сейчас полицейские устанавливают личность владельца машины и выясняют кто сидел за ее рулем во время ДТП.
Напомним, что сегодня днем в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлинике на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину, протащил ее на капоте около 10 метров и скрылся с места аварии.
Женщину госпитализировали с переломами и травмой головы.
- Машина с характерными повреждениями найдена на территории Октябрьского округа Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сейчас полицейские устанавливают личность владельца машины и выясняют кто сидел за ее рулем во время ДТП.
Напомним, что сегодня днем в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлинике на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину, протащил ее на капоте около 10 метров и скрылся с места аварии.
Женщину госпитализировали с переломами и травмой головы.
Перри Мейсон
лепчане!
Житель
Приехали
!
думаю
Xam
100%
гостья
???