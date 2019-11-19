Общество
сегодня, 09:23
Око за око, зеркало за зеркало: дорожные разборки попали на видео
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Конфликт произошел в районе Сокола.
В YouTube разместили запись дорожного конфликта, который произошел на улице 40 лет Октября в Липецке. Там повздорили водитель белого «ВАЗа» и женщина - водитель иномарки.
Как понятно из записи, водитель «ВАЗа» при маневре снес зеркало заднего вида иномарки. Парень из «ВАЗа» явно не хотел оплачивать ущерб и хотел уехать. Его планам помешала женщина. Она бросилась к «ВАЗу» и отломала зеркало заднего вида. «ВАЗ» уехал с болтающимся на проводах зеркалом.
Как понятно из записи, водитель «ВАЗа» при маневре снес зеркало заднего вида иномарки. Парень из «ВАЗа» явно не хотел оплачивать ущерб и хотел уехать. Его планам помешала женщина. Она бросилась к «ВАЗу» и отломала зеркало заднего вида. «ВАЗ» уехал с болтающимся на проводах зеркалом.
42 2125
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Девушка бой баба. Город металлургов)))
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На вазе ушлепок обосс... Ан. Ый
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