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Око за око, зеркало за зеркало: дорожные разборки попали на видео

42 2125
#авария #ДТП #дорожные разборки
2

Конфликт произошел в районе Сокола.

В YouTube разместили запись дорожного конфликта, который произошел на улице 40 лет Октября в Липецке. Там повздорили водитель белого «ВАЗа» и женщина - водитель иномарки.



Как понятно из записи, водитель «ВАЗа» при маневре снес зеркало заднего вида иномарки. Парень из «ВАЗа» явно не хотел оплачивать ущерб и хотел уехать. Его планам помешала женщина. Она бросилась к «ВАЗу» и отломала зеркало заднего вида. «ВАЗ» уехал с болтающимся на проводах зеркалом.
42 2125
#авария #ДТП #дорожные разборки
2

Комментарии (42)

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Гера

1 минуту назад
Девочки безусловно бывают разные, но если ты прав, то зачем убегать? Правду надо отстаивать и не обязательно силой кулаков...
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Гости

1 минуту назад
Пишут что испугался девушки, а вы знаете какие бывают в гневе гораздо страшнее мужиков
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Житель

2 минуты назад
Вопрос, а тебе то это накуя нужно, ты че с ней спишь или хочешь переспать?
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гостья

4 минуты назад
а она точно психиатра проходила? по поведению ее просто опасно на дороги пускать ,а то она так и на людей кинется
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Девушка бой баба. Город металлургов)))

5 минут назад
Молодец девушка, тока жалко что этого черта не отпинала. Хотя он так бежал бздел, что можно было в дерьме обляпаться.
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Гость

5 минут назад
Ещё не известно что там на самом деле было! Это всё с её слов что пишет город 48
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Тон

7 минут назад
Нашёл с кем равняться силой - с девочкой.. Вот это воспитание, а точнее отсутствие такового. Найди её сам, и уладь конфликт.
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На вазе ушлепок обосс... Ан. Ый

7 минут назад
Не мужик и не пацан и чмо галимое. Как и большинство понторезов на гамнотазах с орущей музыкой и открытыми окнами даже в - 30. Поступил как черт, даже ответить за зас.ра..тое зеркало обо.. Ссался и убежал от девушки. При встрече только харкнул бы в его рыло...
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Гость318

9 минут назад
Проект обкатывается, народу немного. ==>>> http://gg.gg/fsv4w
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Майор

11 минут назад
Она сломала ей и отвечать.
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