Око за око, зеркало за зеркало: дорожные разборки попали на видео

Конфликт произошел в районе Сокола.

В YouTube разместили запись дорожного конфликта, который произошел на улице 40 лет Октября в Липецке. Там повздорили водитель белого «ВАЗа» и женщина - водитель иномарки.







Как понятно из записи, водитель «ВАЗа» при маневре снес зеркало заднего вида иномарки. Парень из «ВАЗа» явно не хотел оплачивать ущерб и хотел уехать. Его планам помешала женщина. Она бросилась к «ВАЗу» и отломала зеркало заднего вида. «ВАЗ» уехал с болтающимся на проводах зеркалом.