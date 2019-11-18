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Монтажник в медицинской маске пытался ограбить ломбард

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#грабеж #ломбард
Монтажник в медицинской маске пытался ограбить ломбард

Преступника задержали по "горячим следам".

16 ноября в полицию обратилась администрация ломбарда с заявлением о грабеже. Днем в субботу неизвестный с применением физической силы пытался ограбить кассу ломбарда, расположенного в Липецке. Оперативники уголовного розыска по «горячим следам» установили предполагаемого участника преступления. Им оказался ранее судимый за совершение краж 26-летний монтажник.

Личность молодого человека была установлена полицейскими в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. Предварительно установлено, что находясь в ломбарде, мужчина попытался применить силу к его работнице. Однако женщина оказала активное сопротивление, сорвала со злоумышленника медицинскую маску, после чего он запаниковал и скрылся с места происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению его причастности к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории областного центра. Расследование проводит отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку, - сообщают в УМВД.
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#грабеж #ломбард

Комментарии (5)

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Да уж

18 минут назад
Бредик хватит бредить.
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Бредик

21 минуту назад
Брат мой был это я смотрящий за опытной
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Блевалый

23 минуты назад
26 лет. все работы открыты. Что толкнуло его на этот шаг? крайняя нужна, или жажда наживы? Испортил себе жизнь.
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Миша

43 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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игорь михайлович

56 минут назад
медаль сотруднице , а монтажников-гомосеков валенки валять лет на пять...
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