Монтажник в медицинской маске пытался ограбить ломбард

Преступника задержали по "горячим следам".

16 ноября в полицию обратилась администрация ломбарда с заявлением о грабеже. Днем в субботу неизвестный с применением физической силы пытался ограбить кассу ломбарда, расположенного в Липецке. Оперативники уголовного розыска по «горячим следам» установили предполагаемого участника преступления. Им оказался ранее судимый за совершение краж 26-летний монтажник.



Личность молодого человека была установлена полицейскими в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. Предварительно установлено, что находясь в ломбарде, мужчина попытался применить силу к его работнице. Однако женщина оказала активное сопротивление, сорвала со злоумышленника медицинскую маску, после чего он запаниковал и скрылся с места происшествия.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению его причастности к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории областного центра. Расследование проводит отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку, - сообщают в УМВД.