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Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

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Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.
Москва начала процесс "дедолларизации" своей экономики и финансовой системы после возникновения напряженности в отношениях с США в 2014 году с целью обойти американские санкции, напоминает автор статьи.

Россия заключила соглашения о валютных свопах со странами, у которых напряженные отношения с США, такими как Иран, Китай и Турция. Кроме того, она увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС, содействуя таким образом торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов, отмечается в материале.

 Продажа долларов, помимо прочего, позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17 процентов. С начала текущего года российская валюта возобновила рост — и ее курс по отношению к американской поднялся на 7,6 процента, указывает издание.

Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что в России есть все предпосылки для экономического роста, страна продолжает курс на "дедолларизацию" при проведении международных торговых операций.
"Доля недолларовых экспортных расчетов с ЕС, Китаем и странами БРИКС уже превысила 50 процентов. Российские банки и компании смогли снизить зависимость от иностранного (преимущественно долларового) финансирования. Доля активов в долларах США в российских валютных резервах уже сократилась вдвое", — отметил Костин.

Источник: ria.ru

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