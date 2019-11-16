Самый мерзкий вид автохамства – парковка на детских площадках (ФОТО)

Очередные фото любителей припарковаться в стиле «треш».

Каких только автохамов мы не публиковали в нашей рубрике, которую ведет вместе с читателями GOROD48! Но самым омерзительным видом вызывающей парковки, пожалуй, является стоянка на детских площадках.

Верхнее фото сделано на улице Космонавтов, 41/1 прямо сегодня в 11.15. Здесь должны гулять и резвиться ребятишки, но их на снимке даже не видно. Да и какой родитель отпустит чадо бегать там, где снуют авто, травят выхлопными газами и при этом считают, что никому не мешают?





А это улица Тельмана, 6.





Там же. Автор снимка утверждает, что владелец машины оставляет ее здесь каждый день, поэтому дети крайне редко появляются в песочнице. Этот снимок сделан 11 ноября в 16:40.





По-видимому, дай таким волю, они весь город превратили бы в автостоянку. «Тойота» с блатными номерами встала так, что сразу понимаешь – это парковщик уровня Бог. Сфотографировано на улице Зегеля 11 ноября в 13:30.





Еще один такой же на Свиридова, 1 а. Сфотографировано 10 ноября в 19:15.





Остановка на площади Авиаторов. Владелец поставил машину у ушел в компьютерный магазин, у которого, к слову, имеется своя парковка для клиентов. Но это же какой труд – туда заезжать? Лучше создать проблемы общественному транспорту и наплевать на ПДД. Снято 10 ноября в 13:55.





Космонавтов, 2, снимок от 12 ноября 16:29. Плитка здесь была уложена недавно, она еще совсем новая. Как думаете, долго ли пролежит?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.