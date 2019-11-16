Общество

сегодня, 13:02

Самый мерзкий вид автохамства – парковка на детских площадках (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Самый мерзкий вид автохамства – парковка на детских площадках (ФОТО)

Очередные фото любителей припарковаться в стиле «треш».

Каких только автохамов мы не публиковали в нашей рубрике, которую ведет вместе с читателями GOROD48! Но самым омерзительным видом вызывающей парковки, пожалуй, является стоянка на детских площадках.

Верхнее фото сделано на улице Космонавтов, 41/1 прямо сегодня в 11.15. Здесь должны гулять и резвиться ребятишки, но их на снимке даже не видно. Да и какой родитель отпустит чадо бегать там, где снуют авто, травят выхлопными газами и при этом считают, что никому не мешают?

Тельмана, 6.jpeg

А это улица Тельмана, 6.

Без адреса (2).jpg

Там же. Автор снимка утверждает, что владелец машины оставляет ее здесь каждый день, поэтому дети крайне редко появляются в песочнице. Этот снимок сделан 11 ноября в 16:40.

Зегеля, 11.jpg

По-видимому, дай таким волю, они весь город превратили бы в автостоянку. «Тойота» с блатными номерами встала так, что сразу понимаешь – это парковщик уровня Бог. Сфотографировано на улице Зегеля 11 ноября в 13:30.

Свиридова, 1 а.jpeg

Еще один такой же на Свиридова, 1 а. Сфотографировано 10 ноября в 19:15.

Площадь Авиаторов.jpg

Остановка на площади Авиаторов. Владелец поставил машину у ушел в компьютерный магазин, у которого, к слову, имеется своя парковка для клиентов. Но это же какой труд – туда заезжать? Лучше создать проблемы общественному транспорту и наплевать на ПДД. Снято 10 ноября в 13:55.

Космонавтов, 3.jpeg

Космонавтов, 2, снимок от 12 ноября 16:29. Плитка здесь была уложена недавно, она еще совсем новая. Как думаете, долго ли пролежит?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (13)

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Ракушин

2 минуты назад
Кто фоткает,камеру им в очко забить.
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Макар Нагульнов

3 минуты назад
запретить нищебродам машины продавать, "Запрещать запрещено" )))
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Гость

8 минут назад
Нет господа, штрафы тут не панацея, только только ставить нарушителя на четвереньки и пороть до красна, потом пусть прыгает в свое ведро
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запретить нищебродам машины продавать

12 минут назад
штрафы за такие " парковки" как на фото должны начинаться от 20 тыс. при этом ГАИ обязано постоянно объезжать город в поисках таких водятлов. "куда ставить " ? это проблемы автолюбов. в Лондоне приходится по 20 мин. колесить по кварталу в поисках свободного паркоместа или ехать в соседний квартал . обычно следят по приложению , через сколько мин. освободиться паркоместо .главное. его можно забронировать за отдельную плату или успеть занять ,до приезда другого. бесплатной автосвободы давно нигде нет ,кроме деградирующих стран третьего мира в которых люмпены и нищеброды требуют халявы ,потому что не желают нести бремя расходов от автовладения. ровер может купить даже нищеброд ,продав бабушкин домик в деревне,или взяв его в долг у банкиров сидя годами всей семьей на макаронах .а содержать его денег нет. при обнищании населения автомобиль все больше становится становится культом на уровне паранойи.
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Оп

15 минут назад
Обоссать водителя тайоты!!! А десятку вместе с водителем под пресс, сразу на два говна меньше станет!
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vp89fr

16 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней показывать свои понты! Вот, водятлы, и выпендрились!
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смех

26 минут назад
Ник, это уже купленные номера, а не служебные мвд
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Гость

29 минут назад
Вы видите не помогают штрафы , значит надо на четвереньки ставить горе-водителя, возле припаркованного ведра и пороть кожаным до потери сознания
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Сергей 13

31 минуту назад
А если власти города каждый день демонстрируют неуважение к обществу,куды Вам складывать?Людей даже за быдло уже не считают,идёт отвлечение сознания,изыскиваются очередные враги и команда"фас"!Правду говорят,сотрудники г.48 хуже гулящих дам!
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Ураааа

32 минуты назад
Автохлам на помойку! Ураааа
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