Общество

8 минут назад

В гости к местным автохамам понаехали и иногородние (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
В гости к местным автохамам понаехали и иногородние (ФОТО)

Новая подборка любителей парковать машины с явным вызовом обществу.

Сегодня очередной выпуск нашей рубрики, в которой мы совместно c читателями GOROPD48 обличаем автохамов – местных и приезжих.

На фото вверху снимок, сделанный на площади Плеханова, 1.

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В этом здании расположено немало организаций, имеются даже структурные подразделения администрации Липецкой области, две телекомпании. В двери ежеминутно входит и выходит масса разного народу, а тут – «привет из Воронежа» (36-й регион – автомобильный код соседней области, прим).

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Публика на Плеханова, 1 все больше респектабельная, поэтому по крыше автомобиля никто в итоге не прошел.

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Но и наши родные липецкие автохамы бывают не лучше. Выход из подъезда на Первомайской, 121. Снято 7 ноября в 12:38.

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Чтобы вы не думали, что выбран просто неудачный ракурс, публикуем снимок с другой точки. Представьте – вы выходите из подъезда, а перед вами вот такое препятствие. А если идет инвалид, пенсионер, ребенок, мамочка с коляской?

Катукова, 26.jpeg

Или как обойти вот этого «красавца», снятого 28 октября в 11:15 на Катукова, 26?

Осканова, 6.jpeg

Или еще одного – на улице Осканова, 6, попавшего в объектив 5 ноября в 14.15?

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Вновь улица Осканова, время то же. Как подметил автор фото, тротуар и бордюр под «Ладой» уже разваливаются.

Терешковой, 28.jpeg

Терешковой, 28, снято 28 октября в 11:45.

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И, конечно, классика – парковка на газоне, вернее – на том, что от него осталось. Улица Терешковой 5/3 29 октября в 13:00. И поэтому большинство наших дворов из-за ям и рытвин выглядят так, словно по ним ездили танки, а дороги осенью и весной черны от грязи.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (1)

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Перри Мейсон

1 минуту назад
На предпоследнем фото тропинка протоптана тоже "автохамами"? Или все же "инвалидом, пенсионером,ребеноком, мамочкой с коляской?"
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