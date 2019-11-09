В гости к местным автохамам понаехали и иногородние (ФОТО)

Новая подборка любителей парковать машины с явным вызовом обществу.

Сегодня очередной выпуск нашей рубрики, в которой мы совместно c читателями GOROPD48 обличаем автохамов – местных и приезжих.

На фото вверху снимок, сделанный на площади Плеханова, 1.





В этом здании расположено немало организаций, имеются даже структурные подразделения администрации Липецкой области, две телекомпании. В двери ежеминутно входит и выходит масса разного народу, а тут – «привет из Воронежа» (36-й регион – автомобильный код соседней области, прим).





Публика на Плеханова, 1 все больше респектабельная, поэтому по крыше автомобиля никто в итоге не прошел.





Но и наши родные липецкие автохамы бывают не лучше. Выход из подъезда на Первомайской, 121. Снято 7 ноября в 12:38.





Чтобы вы не думали, что выбран просто неудачный ракурс, публикуем снимок с другой точки. Представьте – вы выходите из подъезда, а перед вами вот такое препятствие. А если идет инвалид, пенсионер, ребенок, мамочка с коляской?





Или как обойти вот этого «красавца», снятого 28 октября в 11:15 на Катукова, 26?





Или еще одного – на улице Осканова, 6, попавшего в объектив 5 ноября в 14.15?





Вновь улица Осканова, время то же. Как подметил автор фото, тротуар и бордюр под «Ладой» уже разваливаются.





Терешковой, 28, снято 28 октября в 11:45.





И, конечно, классика – парковка на газоне, вернее – на том, что от него осталось. Улица Терешковой 5/3 29 октября в 13:00. И поэтому большинство наших дворов из-за ям и рытвин выглядят так, словно по ним ездили танки, а дороги осенью и весной черны от грязи.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.