«Коммунальная порнография» обошлась семье липчан в 320 тысяч рублей

Нелепый кран для стравливания воздуха на батарее отопления в квартире пятого этажа стал причиной залития соседей по стояку до первого этажа.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Светлана Мелякова с жалобой на решение суда, согласно которому трое родственников признаны виновными в залитии соседней квартиры и должны выплатить пострадавшей 277 тысяч рублей материального ущерба и более 40 тысяч рублей иных расходов. Такое решение женщина считает несправедливым, заявляя, что не доверяет экспертам, которые, мол, изгрызенную собаками мебель в залитой квартире сочли испорченной водой.Квартира, о которой речь, находится на пятом этаже пятиэтажки по улице Папина, 1б. В ней жила бабушка Светланы Меляковой. Когда она умерла осенью прошлого года, наследники закрыли квартиру на ключ. 12 декабря прошлого года мать Светланы и ее тетя решили наведаться в пустую квартиру и когда зашли в нее, увидели фонтан воды, бивший из установленного ведущей к радиатору отопления трубе пластикового крана в потолок. Женщины не смогли его перекрыть. Светлана утверждает, что на нем отсутствовал большой запорный рычаг. Потом приехала «аварийка» и слесарь кран закрыл, устранив течь. Но все уже было сделано: воды из трубы вылилось столько, что она залила весь стояк. Больше всего пострадала квартира на четвертом этаже, принадлежащая пожилой женщине, и на третьем, в котором живет адвокат по уголовным делам Ирина Мурыгина. Вот эта-та юристка и вчинила наследникам «нехорошей квартиры» иск, который те считают несправедливым.- У Мурыгиной в той комнате, которая была залита, живут четыре собаки и кошка. Они подрали всю мебель в комнате, изгрызли двери. И она захотела с нас содрать 350 тысяч рублей якобы причиненного ей материального вреда за испорченные мебель, натяжной потолок, покрытие пола! А потом эксперт Роман Юдин, назначенный по иску Мурыгиной судьей Октябрьского районного суда Натальей Мясниковой, обсчитал нанесенный залитием ущерб так, как будто вся мебель была новой. Он даже счел поврежденной декоративную штукатурку, хотя должна мыться, если правильно нанесена. При этом чеков или иных документов у истицы на ее имущество не было кроме одного - на натяжной потолок, - говорит Светлана Мелякова.Сейчас, проиграв иск, родственники Светланы Меляковой с трепетом ждут исхода нового судебного разбирательства - на этот раз в суд на них подала та самая бабушка с четвертого этажа, которая просит возместить ей причиненные залитием убытки в 80 тысяч рублей. Эксперт по ее иску - все тот же Роман Юдин, к которому у ответчиков нет доверия.Но главное в этой истории другое: странные шаровые краны, установленные управляющей компанией во всех квартирах пятого этажа этого дома перед радиаторами центрального отопления десять или более лет назад. Они не оснащены кранами Маевского, позволяющими понемногу стравливать воздух и воду из системы отопления, зато имеют длинную ручку (которую так легко повернуть в отличие от ручки-бабочки, которыми обычно оснащают такую запорную арматуру). Причем повернуть даже случайно. В суде по иску Ирины Мурыгиной слесарь МУП «АДС», который приезжал на вызов 12 декабря, сказал даже, что эту ручку мог задеть мешок с вещами, которые перебирали хозяева квартиры. Мол, они бросили один такой мешок в сторону батареи, он упал на кран и открыл его…«Коммунальная порнография», - так назвали проведенный управляющей компанией ремонт системы отопления этой пятиэтажки в департаменте ЖКХ мэрии. Жаль только, что такую оценку ремонту не дала Фемида - по словам Светланы Меляковой, судья Наталья Мясникова отказала ее родственникам в ходатайстве провести экспертизу рокового нелепого крана, установленного слесарями «управляшки».Потерпевшая от залития сверху Ирина Мурыгина, в свою очередь, рассказала GOROD48, что вычерпывала из своей квартиры теплую маслянистую черную жижу ведрами до вечера. Воды лилось столько, что она порвала натяжной потолок. По ее словам, она предлагала залившим ее людям разные варианты компенсации понесенного ее семьей материального ущерба, но, наткнувшись на непонимание, была вынуждена обратиться с иском в суд.