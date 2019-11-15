Жителя Задонска будут судить за пьяную езду и попытку откупиться

Прокуратура Задонского района провела проверку исполнения федерального законодательства о противодействии коррупции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе просмотра записей с системы видеонаблюдения патрульных автомобилей была выявлена попытка подкупа сотрудника дорожной полиции.



Так, 12.11.2019 сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Задонскому району при патрулировании остановили в Задонске автомобиль под управлением водителя, не только находившегося в состоянии алкогольного опьянения, но и не имевшего водительского удостоверения, поскольку ранее по решению мирового судьи он был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.



Желая избежать уголовной ответственности, которая грозила ему в создавшейся ситуации, водитель предложил полицейским «урегулировать вопрос на месте» за 30 000 рублей.



Инспектор от взятки отказался, а правонарушитель был помещен в камеру административного задержания ОМВД России по Задонскому району.



В ходе прокурорской проверки мужчина подтвердил, что имел намерение «откупиться» от наказания, предложив инспектору взятку.



Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.



В настоящее время уголовное дело возбуждено.



Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере 900 000 рублей.



На ряду с этим, за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.

