Происшествия

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Три автомобиля перевернулись на дорогах области

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#авария #ДТП
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Три автомобиля перевернулись на дорогах области

За прошедшие на дорогах Липецкой области десять человек получили травмы, один погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 ноября в Хлевенском районе на трассе Хлевное – Тербуны 71-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии травмы получили 69-летняя женщина и 4-летняя девочка, обе госпитализированы.

В Хлевенском районе 54-летний водитель «Лады-Ларгус» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала его 47-летняя пассажирка. С травмами ее доставили в больницу.

В Липецком районе около половины восьмого утра на автотрассе «Обход Липецка» столкнулись автомобили «Лада-Калина» под управлением 36-летнего мужчины и «Джили» с 46-летним мужчиной за рулем. Водитель «Калины» получил смертельные травмы.

В Елецком районе на автодороге Елец – Каменское – Хитрово-Воронец – примыкание к автодороге Елец – Долгоруково – Тербуны 36-летняя женщина за рулем «УАЗа-Патриот» не справилась с управлением, и машина перевернулась. С травмой ее доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1475 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1073 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 37 нарушений правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Факт

25 минут назад
ник, не дороги, это мозги не обработаны!
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ник

41 минуту назад
Гололед дороги не обработаны
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