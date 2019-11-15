Происшествия
сегодня, 07:59
В Липецке рано утром из магазина украли сейф с деньгами
Воры проникли в магазин разбив стекло
Рано утром 13 ноября в Липецке на проспекте Победы обокрали магазин "Люстроград".
Воры разбив стекло, проникли в помещение откуда вынесли сейф с деньгами - 100000 рублей.
Полиция занимается поиском преступников.
Воры разбив стекло, проникли в помещение откуда вынесли сейф с деньгами - 100000 рублей.
Полиция занимается поиском преступников.
Бредик
Горожанин
Сонька золотая ручка
сёрфер
Ирина
Инопланетянин
Аноним.
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