Происшествия

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В Липецке рано утром из магазина украли сейф с деньгами

8 1244
#кража
1
В Липецке рано утром из магазина украли сейф с деньгами

Воры проникли в магазин разбив стекло

Рано утром 13 ноября в Липецке на проспекте Победы обокрали магазин "Люстроград".

Воры разбив стекло, проникли в помещение откуда вынесли сейф с деньгами - 100000 рублей.

Полиция занимается поиском преступников.
8 1244
#кража
1

Комментарии (8)

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Бредик

14 минут назад
Он в сторону опытной с кассой поехал?
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Горожанин

14 минут назад
А чоп почему не сработал?
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Сонька золотая ручка

14 минут назад
Красавчики, молодцы, денег маловато, но зато хорошая тренировка!
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сёрфер

24 минуты назад
не сейф а кассу и не воры а вор, не 100 а 120
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Ирина

29 минут назад
Аноним, как тебя на эти сайты занесло ?Или ты это рекламируешь)
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Инопланетянин

32 минуты назад
Наличкой мало ходят магазин, старались в пустую.
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Аноним.

36 минут назад
АРТАМОНОВ ! - ЗАСТАВЛЯЙ ЭТУ ...- ЗОЛОТУЮ-ГОЛУБУЮ МОЛОДЕЖ , ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ...- " СЛИВКАМИ " ОБЩЕСТВА (Т. Е - БЫДЛО И ОТСТОЙ!) ....- ПРИНУДИТЕЛЬНО....- РА-БО-ТА-ТЬ ! - ПРЯНИКОМ УЖЕ - БЕСПОЛЕЗНО ВОСПИТЫВАТЬ ! - ОБНАГЛЕЛИ ! ВНАЧАЛЕ ВСЕ ...- ТРАХАЮТСЯ , НИГДЕ - НЕ РАБОТАЮТ , ДЕНЕГ - НЕТ , - ИЩУТ НА ГЕЙ САЙТЕ РЕГИОН БЛЮ СИСТЕМ (Р-ЖЕ-М!) ....- " СПОНСОРОВ " - КОТОРЫЙ ИХ БУДЕТ .... - " ПРДЮССИРОВАТЬ " - ОРАЛЬНО И АНАЛЬНО , ВЫПЛАЧИВАЯ ЗА ЭТО , - ХОРОШИЙ ГОНОРАР ! - СЕКС ОЗАБОЧЕННЫЕ, ЛОДЫРИ, ТУНИЯДЦЫ И...- ВОРЫ , ЛЮБЯЩИЕ -" ПОЖИВИТЬСЯ" - ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ ! ...
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