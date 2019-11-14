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сегодня, 16:21

Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку

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#Ретро FM
Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку

15 ноября знаменитая дискотека от Ретро FM Липецк ждет гостей в КРК «Мегаполис».

Расслабляющая… Вдохновляющая… Потрясающая… Согревающая! Пожалуй, самая жаркая вечеринка в этом ноябре! Любимые ведущие, зажигательные танцы, горячие хиты  трёх десятилетий, жаркие конкурсы и масса теплых сюрпризов для всех гостей! 

Ведущие приготовили  фирменные подарки и комплименты от Мегаполиса для самых активных участников веселых конкурсов. Среди них -  халат твоей мечты от партнёра мероприятия! 

Не пропустите! 15 ноября, в 21:00!

Согреваемся вместе на вечеринке Ретро FM в КРК «Мегаполис»!
Приходите — будет ой как горячо!

Для лиц старше 16 лет (16+)

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#Ретро FM

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