Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку

15 ноября знаменитая дискотека от Ретро FM Липецк ждет гостей в КРК «Мегаполис».

Расслабляющая… Вдохновляющая… Потрясающая… Согревающая! Пожалуй, самая жаркая вечеринка в этом ноябре! Любимые ведущие, зажигательные танцы, горячие хиты трёх десятилетий, жаркие конкурсы и масса теплых сюрпризов для всех гостей!



Ведущие приготовили фирменные подарки и комплименты от Мегаполиса для самых активных участников веселых конкурсов. Среди них - халат твоей мечты от партнёра мероприятия!



Не пропустите! 15 ноября, в 21:00!



Согреваемся вместе на вечеринке Ретро FM в КРК «Мегаполис»!

Приходите — будет ой как горячо!



Для лиц старше 16 лет (16+)



