Общество
сегодня, 16:21
Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку
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15 ноября знаменитая дискотека от Ретро FM Липецк ждет гостей в КРК «Мегаполис».
Расслабляющая… Вдохновляющая… Потрясающая… Согревающая! Пожалуй, самая жаркая вечеринка в этом ноябре! Любимые ведущие, зажигательные танцы, горячие хиты трёх десятилетий, жаркие конкурсы и масса теплых сюрпризов для всех гостей!
Ведущие приготовили фирменные подарки и комплименты от Мегаполиса для самых активных участников веселых конкурсов. Среди них - халат твоей мечты от партнёра мероприятия!
Не пропустите! 15 ноября, в 21:00!
Согреваемся вместе на вечеринке Ретро FM в КРК «Мегаполис»!
Приходите — будет ой как горячо!
Для лиц старше 16 лет (16+)
Ведущие приготовили фирменные подарки и комплименты от Мегаполиса для самых активных участников веселых конкурсов. Среди них - халат твоей мечты от партнёра мероприятия!
Не пропустите! 15 ноября, в 21:00!
Согреваемся вместе на вечеринке Ретро FM в КРК «Мегаполис»!
Приходите — будет ой как горячо!
Для лиц старше 16 лет (16+)
336
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