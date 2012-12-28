В Измалковском районе нашли снаряд

Боеприпас располагался в километре от домов.





Сегодня спасательно-пиротехническая группа МЧС уничтожила на спецполигоне в Тербунском районе найденный 14 мая в Измалковском районе снаряд времен Великой Отечественной войны.Снаряд нашли неподалеку от села Преображенье, в поле. У находки выставили оцепление до приезда специалистов. Эвакуация населения не потребовалась, так как снаряд находился в километре от ближайших домов.Осенью 1941 года западная часть Измалковского района была оккупирована немцами, возле села Чернава шли ожесточенные бои.