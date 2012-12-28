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11 минут назад

В Измалковском районе нашли снаряд

Боеприпас располагался в километре от домов.

Сегодня спасательно-пиротехническая группа МЧС уничтожила на спецполигоне в Тербунском районе найденный 14 мая в Измалковском районе снаряд времен Великой Отечественной войны.

Снаряд нашли неподалеку от села Преображенье, в поле. У находки выставили оцепление до приезда специалистов. Эвакуация населения не потребовалась, так как снаряд находился в километре от ближайших домов.

Осенью 1941 года западная часть Измалковского района была оккупирована немцами, возле села Чернава шли ожесточенные бои.
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