В честь 75-летия Победы Липецк и Елец могут связать массовым забегом

В администрации области обдумывают эту идею, желая минимизировать неудобства автомобилистам.

Сегодня в администрации области собрались участники областного совета «Победа», посвященного подготовке к празднованию в мае следующего года 75-летия майских событий 1945 года. Председательствовал на нем липецкий губернатор, а посредством видеоконференции на совете присутствовали руководители всех органов местного самоуправления.



- Липецкая область должна показать себя во всей красе. Это и помощь ветеранам, и реставрации памятников, и парады, и иные памятные мероприятия, - напутствовал собравшихся Игорь Артамонов.



Заседание провели по-военному организованно и быстро: вместо запланированного часа - за 45 минут.



Так, о предоставлении мер социальной поддержки и социальном обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны рассказал директор профильного управления областной администрации Сергей Орусь. Чиновник сообщил, что в регионе живут 11 724 ветерана, инвалида и участника войны. Все они получают достаточную поддержку со стороны областной власти и государства (в прошлом году число льгот по инициативе Игоря Артамонова пополнил бесплатный проезд в садоводства). Все льготники имеют право на социальное обслуживание. На дни рождения ветераны получают персональные поздравления от главы государства, а от губернатора - еще и по 5 тысяч рублей в подарок.



С 2008 года на приобретение жилья участникам боевых действий во время Великой Отечественной войны было потрачено 2,5 млрд рублей. Жилищные условия улучшили 2452 ветерана. В этом году на таком учете оставалось в регионе 30 ветеранов. К настоящему времени осталось семь, но и те к концу года справят новоселье (лишь один ветеран, живущий в Данковском районе, все еще никак не остановился ни на одном из предложенных ему вариантов). Кстати, в этом нашлись еще четверо стариков, у которых была такая льгота. Все они оформляют документы для признания их нынешнего жилья непригодным для проживания.



- Муниципалитетам надо ускорить эту работу. Федеральные средства у нас есть. Надо успеть их освоить до конца года, - отметил Сергей Орусь.



Начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина рассказала о реализации в регионе такого закона по дополнительной мере поддержки ветеранов и участников войны как капремонт квартир (предельная сумма, которую выделяет бюджет на ремонт жилья этим льготным категориям населения, не превышает 100 000 рублей). В прошлом году органы местного самоуправления отремонтировали 126 жилых помещений, в этом - 39. До конца года, по словам Елены Бадулиной, осталось отремонтировать восемь домов и квартир. Но далеко не в каждом жилье ждут строителей: 42 человека отказались от капремонта по разным причинам, в то числе по своему состоянию здоровья.



- Я бы еще раз хотел зафиксировать этот вопрос, - обратился к присутствующим Игорь Артамонов. - Если мы получим с мест любой сигнал о том, что вы кого-то упустили из этой категории, для вас будет чревато. Не должно быть ни одного конфликта по ремонту жилья ветеранов или по предоставлению им жилья. Будет жестко преследоваться любое такое проявление бюрократизма!



Заместитель главы Липецка Евгений Павлов сообщил, что в Липецке живет 3617 ветеранов. На жилищной очереди - всего один нуждающийся (три льготчика уже справили новоселье приобретены новые квартиры), и тот к концу года переедет в новую квартиру. Из 44 заявок на ремонт квартир 24 уже исполнены. Весной следующего года муниципалитет взялся бесплатно благоустроить все места захоронений ветеранов и отремонтировать все памятники. В работу попадет обветшавший монумент на площади Героев. Чиновники разрабатывают многоэтапную концепцию реконструкции парка Победы (в следующем году там появится интерактивный музей, посвященный 75-летию Победы). Также косметический ремонт ожидает площадь Победы, на которой пройдет праздничный парад и откуда начнется традиционный марш «Бессмертного полка».



- Вечерние мероприятия 9 мая состоятся на площади Петра Великого. Будет и салют, и световые шоу, и концерт. Праздничные мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях, парках, Домах культуры, - отметил вице-мэр Липецка.



А вот вице-мер Ельца Майя Селянина заинтриговала участников заседания сообщением о том, что Липецк и Липецк свяжет массовый забег с участием двух десятков команд, состоящих из чиновников, общественников, учащейся и студенческой молодежи. «Эстафета Победы» продлится, по словам Майи Селяниной, 7-8 часов. Расстояние, которое предстоит пробежать по автодорогам ее участникам, - 75 километров. «Основная цель - пропагандистская». Пробег хотят провести 8 мая, в 75-ю годовщину капитуляции нацистской Германии. А вообще в Ельце 8-9 мая пройдут 170 мероприятий.



В этой части встречи координатор «Бессмертного полка» в Липецке, шоумен Павел Полуротов попытался поинтересоваться у Майи Селяниной тем, почему она не согласовала с ним детали будущего забега, но был оборван губернатором:



- Мэры Ельца и Липецка обсуждают, как организовать забег. Вы - общественник. Вот и занимайтесь своим делом. Если административные органы примут согласованное решение по забегу, то так тому и быть.



В администрации области сейчас обдумывают идею «Эстафеты Победы», которая свяжет Липецк и Елец, желая минимизировать неудобства автомобилистам.