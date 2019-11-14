В перевернувшейся «десятке» пострадала 16-летняя девушка

В Лев-Толстовском районе около часа ночи на автодороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков 21-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. В автоаварии пострадала 16-летняя пассажирка «десятки». С травмой ее госпитализировали.



Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

