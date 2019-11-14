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16-летняя девушка получила травмы в перевернувшейся «десятке»

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16-летняя девушка получила травмы в перевернувшейся «десятке»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 ноября в Лев-Толстовском районе около часа ночи на автодороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков 21-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «десятки». С травмой ее госпитализировали.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1514 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 67.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1070 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 51 нарушение правил парковки, 10 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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Комментарии (3)

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