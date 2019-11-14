Происшествия
сегодня, 10:16
16-летняя девушка получила травмы в перевернувшейся «десятке»
3 965
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 ноября в Лев-Толстовском районе около часа ночи на автодороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков 21-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «десятки». С травмой ее госпитализировали.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1514 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 67.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1070 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 51 нарушение правил парковки, 10 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1514 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 67.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1070 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 51 нарушение правил парковки, 10 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
3 965
баба Нюра
гинеколог
Валетов