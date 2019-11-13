«Русских витязей» научили летать в Липецке

В Липецком авиацентре пилоты проходили обучение полетам на СУ-35С.

«Русские витязи» после обучения в Липецке получили на вооружение новейшие многоцелевые истребители Су-35С. Самолеты переданы летчикам на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, где был проведен контрольный облет техники, сообщает Министерство обороны России.





По окончании процедуры приемки истребители перебазировали на кубинский аэродром. Все члены пилотажной авиагруппы уже прошли курс переучивания на новый тип истребителей в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.



Су-35 — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. В ноябре 2019 года американский журнал Natipnal Interest назвал Су-35 одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.