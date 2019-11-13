Общество

44 минуты назад

«Русских витязей» научили летать в Липецке

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#авиацентр #истребители
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«Русских витязей» научили летать в Липецке

В Липецком авиацентре пилоты проходили обучение полетам на СУ-35С.

«Русские витязи» после обучения в Липецке получили на вооружение новейшие многоцелевые истребители Су-35С. Самолеты переданы летчикам на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, где был проведен контрольный облет техники, сообщает Министерство обороны России.


По окончании процедуры приемки истребители перебазировали на кубинский аэродром. Все члены пилотажной авиагруппы уже прошли курс переучивания на новый тип истребителей в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

Су-35 — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. В ноябре 2019 года американский журнал Natipnal Interest назвал Су-35 одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.
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#авиацентр #истребители
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Комментарии (2)

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Миротворец

28 минут назад
Даааа самолеты может и одни из лучших , только вот обломки падают в огороды , из видимости пропадают друг перед другом ! Хорошо что в этот раз без инцидентов
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Семенна

33 минуты назад
Да классно,,,и торгаши трусами на великой площади победы тоже классно улетают когда проверка приходит,а когда она уходит опят начинают нелегальную торговлю
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