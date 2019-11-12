Общество

47 минут назад

В Липецке откроется выставка посвященная 85-летию аэроклуба и 120-летию Водопьянова

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#выставка
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В Липецке откроется выставка посвященная 85-летию аэроклуба и 120-летию Водопьянова

19 ноября в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Крылья Родины», посвящённой 120-летию со дня рождения Михаила Водопьянова и 85-летию Липецкого аэроклуба

Уроженец Липецка Михаил Водопьянов начал службу в красной армии в 1918 году простым обозным в Дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец», а через годы стал прославленным лётчиком-полярником, генерал-майором авиации. 

После спасения челюскинцев, лётчики, получившие звания Героев Советского Союза, стали желанными гостями во всех уголках нашей огромной страны. 5 июля 1934 года город Липецк с неподдельным ликованием встречал своего земляка, одного из первых Героев Советского Союза -  Михаила Васильевича Водопьянова. На торжественном собрании, посвящённом этому событию, было решено: «…организовать в городе Липецке аэроклуб имени Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова». Организация и открытие аэроклуба состоялось в ноябре 1934 года. Первым начальником стал М.Н. Фарафонов. До начала Великой Отечественной войны Липецкий аэроклуб подготовил 482 лётчика (среди них, 40 девушек-лётчиц), 76 лётнабов (штурманов), 72 авиационных специалиста, 54 инструктора-лётчика, более двух тысяч парашютистов.

Во время войны аэроклуб всем своим составом вошёл в регулярную действующую армию и был преобразован в 6-ю авиашколу пилотов. Многие воспитанники аэроклуба в годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза. Это − Сергей Литаврин, Иван Фролов, Митрофан Ануфриев, Владимир Знаменский, Михаил Антипов, Вячеслав Маркин и другие.

 На выставке экспонируются материалы из коллекции ЛОКМ:  фотографии, документы и личные вещи наших прославленных земляков-лётчиков, выпускников Липецкого аэроклуба имени М.В.Водопьянова, сообщили в областном краеведческом музее. 

Фото: little-histories.org

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#выставка
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Комментарии (2)

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12 минут назад
Россия должна восхищаться своими победами и героями, а не советскими победами и героями.
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Юрий

22 минуты назад
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