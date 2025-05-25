Забеги «Липецкого полумарафона» отложены

Следовательно, и перекрывать город начнут позже.

На беговых дорожках установлены запрещающие знаки. Участники забега пока томятся в ожидании.









Проведение VII Липецкого полумарафона приостановлено до снятия красного уровня воздушной опасности, сообщили организаторы забега.Из-за задержки со стартом и перекрывать улицы Липецка начнут позже – по мере того как бегуны будут приближаться к тому или иному участку.