После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд
Происшествия
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46 минут назад
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Забеги «Липецкого полумарафона» отложены
Следовательно, и перекрывать город начнут позже.
На беговых дорожках установлены запрещающие знаки. Участники забега пока томятся в ожидании.
Из-за задержки со стартом и перекрывать улицы Липецка начнут позже – по мере того как бегуны будут приближаться к тому или иному участку.
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