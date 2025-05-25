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927
46 минут назад
8

Забеги «Липецкого полумарафона» отложены

Следовательно, и перекрывать город начнут позже.

Проведение VII Липецкого полумарафона приостановлено до снятия красного уровня воздушной опасности, сообщили организаторы забега.

На беговых дорожках установлены запрещающие знаки. Участники забега пока томятся в ожидании.

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Из-за задержки со стартом и перекрывать улицы Липецка начнут позже – по мере того как бегуны будут приближаться к тому или иному участку.
Полумарафон
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Своя
3 минуты назад
Когда же этот беспредел закончиться с парализацией движения в центре из-за этих эстафет! Задолбали!!!!!!!!!!!
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Баба Клава
13 минут назад
Уть ироды бегачки устроили, до Петровского рынка с больными ногами не добраться второй день, придется ехать на центральный к цыганям
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Гость
26 минут назад
Какие марафоны ? Тут в день по сто раз сирена работает . А вы какие-то марафоны проводите .Это верх безответственности
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Теперь
27 минут назад
Всем будет счастье, все спокойно поедут на работу.
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Ева
31 минуту назад
Да отмените всю эту показуху уже. Люди несколько ночей не спят, дети боятся ложиться спать. А вам всё куда-то надо " бечь".
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Миссионер
35 минут назад
Достали уже уровни, перекрытия и перерытие дорог
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Калина красная
35 минут назад
Для разврата собрались.Лишь бы не работать.
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Виктор
39 минут назад
Лучше бы их вообще отменили
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