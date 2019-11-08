Липецкие покорительницы «большой воды» попробовали себя в бассейне

Валерия Ермакова честно боролась, но слишком тесной оказалась "короткая вода".

В Казани стартовал чемпионат России на короткой воде т.е. в бассейне 25 метров.

Липецкая область. Напротив, славится своими признанными мастерами марафонского плавания, которые привыкли плавать на широких просторах морей и рек. Но ученики Заслуженного тренера России Лидии Власевской на этот раз решили выступить в бассейне – для поддержания формы и эксперимента.

Участница чемпионата мира по марафонскому плаванию (дистанция – 5 км) Валерия Ермакова соревновалась на дистанции 800 метров. В предварительном заплыве липчанка показала 5-й результат – 8 минут 35 секунд и вышла в финал.

На голубой дорожке бассейна после стартовых 100 метров решающего заплыва Валерия шла ша 6-й позиции (1 минута 00,01 секунды), а все, что ей удалось дальше – это переместится вперед на одну позицию. Ермакова так и финишировала 5-й – 8:32,42. Отметим и возросшую конкуренцию на короткой воде, ведь год назад для «бронзовой» медали хватило результата 8:38, но Ермакова тогда в соревнованиях не участвовала.

Чемпионкой стала Анастасия Кирпичникова из Свердловской области, установившая рекорд России – 8:10,62.

Липчанка Алиса Скорнякова заняла 12-е место с результатом 8:54.



Фото из архива Валерии Ермаковой.

