Фоторепортаж с турнира по смешанным единоборствам в Усмани

Спортсмены из трех областей выявляли сильнейших и почтили память основателя легендарного клуба «Допризывник».

В усманском дворце спорта «Новое поколение» прошел открытый областной турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню народного единства и памяти Заслуженного тренера РФ по рукопашному бою основатели и многолетнего руководителя клуба «Допризывник» Владимира Курилова.

В соревнованиях приняли участие бойцы из Липецка, Усмани, Ельца, Воронежа и Мичуринска.







Сами поединки проходили в октагоне – бойцовском восьмиугольнике, обнесенном металлической сеткой.

В итоге лучший командный результат показали бойцы липецкой сборной РФСОО Смешанных боевых единоборств (ММА), рукопашного боя и боевого самбо. Из 15 ее воспитанников 13 выиграли свои поединки.







Липчане одержали несколько побед, которые смело можно назвать выдающимися. Так, Ахмед Мирзоев (16-17 лет, вес до 70 кг) затратил на победу всего 15 секунд.





Судья поднимает вверх руку Мирзоева.

Вели за собой липецкую команду взрослые бойцы. Максим Величко (до 71 кг) победил техническим нокаутом – добивание соперника в партере. Азим Мухаммад (до 50 кг) и Александр Порядин (до 77кг) выиграли по очкам.

Подготовили победителей Михаил Дриновский, Николай Третьяков, Алексей Коняев.



