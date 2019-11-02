Под видом работников газовой службы в квартиры горожан опять приходят преступники

В Липецке зафиксированы два случая краж из квартир псевдо-работниками газовой службы. Одна из краж была совершена за два часа до прихода настоящих газовщиков.

1 ноября в Липецке на улице Циолковского из квартиры 83-летней женщины украли 34 000 рублей. Преступницы проникли в квартиру женщины под видом работников газовой службы. Еще одна подобная кража была совершена на соседней улице: из квартиры липчанки вынесли 9000 рублей.



- Примечательно, что во втором случае в доме действительно проводилось обслуживание газового оборудования, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Хозяйка квартиры обнаружила кражу, когда к ней, через пару часов после преступников, пришли настоящие газовщики.



Как отличить злоумышленников от работников газовых служб GOROD48 рассказала советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова.



- Войти в квартиру абонента работники газовых служб могут только в четырех случаях: по заявке самого абонента, для проверки сообщения о запахе газа, планового обслуживания газового оборудования и для контрольного снятия показаний приборов учета, - говорит Татьяна Семенова. - При этом, на работниках должна быть форменная одежда с логотипом «Газпрома», при себе они должны иметь удостоверения с указанием должности и печатью соответствующей организации.



По словам Татьяны Семеновой, сотрудники газовых служб могут заходить только в тем помещения, где установлено газовое оборудование - то есть кухни. Об их визите, если речь идет о плановом обслуживании оборудования, извещают соответствующие объявления - их вывешивают за три недели до проверки и обновляют за два-три дня до ее начала. Кроме того, расписание обслуживания оборудования можно найти на сайте «Газпром газораспределение Липецк». Проверить, пришли ли к вам настоящие работники газовых служб, можно с помощью телефонов указанных в объявлениях.



- Обязательно закрывайте входную дверь, если к вам пришли от имени газовой организации, - советует Татьяна Семенова. - Известно о случаях, когда злоумышленники отвлекали владельцев квартиры имитацией работы на кухне, а через незакрытую дверь в жилье проходили их сообщники и совершали кражи.





