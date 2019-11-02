Происшествия

сегодня, 12:31

Под видом работников газовой службы в квартиры горожан опять приходят преступники

7 683
#кража #мошенничество
Под видом работников газовой службы в квартиры горожан опять приходят преступники

В Липецке зафиксированы два случая краж из квартир псевдо-работниками газовой службы. Одна из краж была совершена за два часа до прихода настоящих газовщиков.

1 ноября в Липецке на улице Циолковского из квартиры 83-летней женщины украли 34 000 рублей. Преступницы проникли в квартиру женщины под видом работников газовой службы. Еще одна подобная кража была совершена на соседней улице: из квартиры липчанки вынесли 9000 рублей.

- Примечательно, что во втором случае в доме действительно проводилось обслуживание газового оборудования, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Хозяйка квартиры обнаружила кражу, когда к ней, через пару часов после преступников, пришли настоящие газовщики. 

Как отличить злоумышленников от работников газовых служб GOROD48 рассказала советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова.

- Войти в квартиру абонента работники газовых служб могут только в четырех случаях: по заявке самого абонента, для проверки сообщения о запахе газа, планового обслуживания газового оборудования и для контрольного снятия показаний приборов учета, - говорит Татьяна Семенова. - При этом, на работниках должна быть форменная одежда с логотипом «Газпрома», при себе они должны иметь удостоверения с указанием должности и печатью соответствующей организации. 

По словам Татьяны Семеновой, сотрудники газовых служб могут заходить только в тем помещения, где установлено газовое оборудование - то есть кухни. Об их визите, если речь идет о плановом обслуживании оборудования, извещают соответствующие объявления - их вывешивают за три недели до проверки и обновляют за два-три дня до ее начала. Кроме того, расписание обслуживания оборудования можно найти на сайте «Газпром газораспределение Липецк». Проверить, пришли ли к вам настоящие работники газовых служб, можно с помощью телефонов указанных в объявлениях.

- Обязательно закрывайте входную дверь, если к вам пришли от имени газовой организации, - советует Татьяна Семенова. - Известно о случаях, когда злоумышленники отвлекали владельцев квартиры имитацией работы на кухне, а через незакрытую дверь в жилье проходили их сообщники и совершали кражи.


7 683
#кража #мошенничество

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну я это

6 минут назад
Ко мне один раз пришли две тетки. Без спецодежды, удостоверения не показывали. Не пустила. Позвонила в газовую службу, на меня ещё и наорала истеричная баба, какого х.., я у них удостоверения сама не спросила и что не пустила, типа штраф с меня....
ответить

676

13 минут назад
Не пускать никого ,ко мне ломились так называемые газовщики пока не достал топор,вызвал полицию не приехали вообще
ответить

Заваркина

16 минут назад
Марсель той басни такова, нехера вообще пускать никого в свою квартиру.
ответить

Гость

45 минут назад
Короче граждане защищайте себя сами Ментам спокойствия и благополучия!!!
ответить

Муся

45 минут назад
Пока дозвонился до газовой службы вынесет пол квартиры. Вы сами пробовали? Если запах газа нажмите 1, если вызвать работника 2 и так далее по цфрам, и в конце связь с оператором вы в очереди 25.........47........ Дождитесь ответа.
ответить

Пенсионеры

54 минуты назад
Голосовали за Путина , А путинский режим их обворовывает - Бумеранг судьбы !..
ответить

весёлый

59 минут назад
Дело мастера боится,а мастер дел
ответить

Еще в рубрике

75-летний мужчина умер в автобусе
#несчастный случай
13
75-летний мужчина умер в автобусе

сегодня, 11:10

Происшествия
На Осеннем проезде всё спокойно
#дом #расселение #эвакуация
42
На Осеннем проезде всё спокойно

вчера, 23:26

Происшествия
На окружной трассе в Липецке автомобиль столкнулся с автобусом
#дтп
9
На окружной трассе в Липецке автомобиль столкнулся с автобусом

вчера, 20:41

Происшествия
В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома
#чрезвычайное положение
60
В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома

вчера, 19:17

Происшествия
В Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик
#несчастный случай #производство
29
В Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик

вчера, 16:54

Происшествия
Обваренную кипящим рассолом малышку перевели из реанимации в обычную палату
#ожоги #дети
13
Обваренную кипящим рассолом малышку перевели из реанимации в обычную палату

вчера, 16:12

Происшествия