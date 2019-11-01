Экономика

сегодня, 13:31

Под Липецком будут перерабатывать сою

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#ОЭЗ "Липецк"
Под Липецком будут перерабатывать сою

Новый резидент ОЭЗ «Липецк» заявил о желании инвестировать в проект более 6 млрд рублей.

В ОЭЗ «Липецк» пришел новый инвестор. Компания «Сойпром» заявила о желании глубоко перерабатывать сою, извлекая из нее изолированный белок, для чего собирается построить завод на выделенном ей участке в 20 га. Российский инвестор собирается вложить в предприятие 6 млрд рублей. К реализации проекта он намерен приступить в 2020 году.

- Выбор липецкой зоны был для нас не случаен. В ней есть все для создания успешного бизнеса вплоть до очень удачной логистики, - сказал в приветственном слове гендиректор предприятия-резидента Дмитрий Сергеев.

- Коллеги приехали из Воронежской области. Нам приятно, что они выбрали именно Липецк, ведь в Воронеже есть своя особая экономическая зона. Мы пристально изучаем всех желающих войти в нашу особую экономическую зону, и этот резидент нас полностью удовлетворил, - сообщил СМИ вице-губернатор Дмитрий Аверов.

ООО «Сойпром» заявлено как серьезный инвестор. Но, по данным агрегатора бизнес-информации rusprofile.ru, создано оно 30 августа этого года. Уставной капитал компании - 10 тысяч рублей. У общества - единственный учредитель, Роман Сафронов. Организация включена в Ресстр малого и среднего предпринимательства как микропредприятие. Впрочем, ее гендиректор обязался создать под Липецком 172 новых рабочих места. Получится ли?

- Мы уверены, что получится, - ответил на этот вопрос Дмитрий Аверов. За этим предприятием стоят люди, которые уже создали успешные бизнесы в Воронежской области.

Оказывается, Роман Сафронов владеет ООО «Сельмашсервис». По данным того же агентства rusprofile.ru, в 2017 году выручка этого предприятия, занимающегося производством «прочих сельскохозяйственных машин и оборудования», составила 754 тысячи рублей, прибыль - 11 миллионов (общество заплатило тогда же 18 млн рублей налогов). А некая Елена Сафронова, очевидно, родственница Романа, владеет еще одним воронежским предприятием по выпуску «прочих сельскохозяйственных машин и оборудования»: в 2017 году ее ООО «Ромакс» получило выручку в 1,5 млрд рублей, прибыль в размере 142 млн рублей и заплатило 82 млн рублей налогов.

А что такое «изолированный белок», который собирается выпускать новый резидент ОЭЗ «Липецк»?

- Это белок соевых бобов. Мы его будем выделять из сои. Продукт имеет сбалансированный состав аминокислот. ВОЗ считает его идеальным белком для питания людей. Изолированный белок широко используется в мясной и молочной промышленности. Потребность пищевой промышленности РФ в нем - более 50 тысяч тонн в год. Первая линия нашего предприятия после его возведения позволит выпускать до 8 тысяч тонн этого продукта в год. Рыночная цена тонны такого белка - до 200 тысяч рублей, - ответил на вопрос GOROD48 гендиректор нового резидента ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Сергеев.
8 941
#ОЭЗ "Липецк"

Комментарии (8)

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Директор цирка

22 минуты назад
Хорошие откаты наверное получили))))
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Ч

35 минут назад
" Юрок Алтушок. " , смотря какого качества отходы , а то не получишь результата на выходе .
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Ч

37 минут назад
Приятно читать ( особа экономическая зона ) , не какая - то " рекреационная "...
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Айгюль

46 минут назад
Подобную деятельность и подобные продукты надо запретить на территории России!
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Юрок Алтушок.

57 минут назад
Удивили, У нас вон на очистных на тракторном скоро из гавна электричество будут добывать, У нас в Липецке есть такие технологии
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Пенсионер

57 минут назад
Теперь не видать нам не молока ни мяса всё будет из травы сои . Слава Единой России каторая заботится о нашем пропитании .
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местное население

59 минут назад
Я что -то не понял? Это как такое могло получиться??? в 2017 году выручка этого предприятия, занимающегося производством «прочих сельскохозяйственных машин и оборудования», составила 754 тысячи рублей, прибыль - 11 миллионов (общество заплатило тогда же 18 млн рублей налогов)??? Как при выручке 754 тысячи рублей можно заплатить 18 млн рублей налогов???
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увы

сегодня, 13:43
Нам приятно, что они выбрали именно Липецк, ведь в Воронеже есть своя особая экономическая зона!!! Зачем своих людей травить когда в Липецке это можно делать!!! Вот выборы прошли, парками глаза замылили, а теперь заводы открывать начали !!! Так что радуемся
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