Под Липецком будут перерабатывать сою

Новый резидент ОЭЗ «Липецк» заявил о желании инвестировать в проект более 6 млрд рублей.

В ОЭЗ «Липецк» пришел новый инвестор. Компания «Сойпром» заявила о желании глубоко перерабатывать сою, извлекая из нее изолированный белок, для чего собирается построить завод на выделенном ей участке в 20 га. Российский инвестор собирается вложить в предприятие 6 млрд рублей. К реализации проекта он намерен приступить в 2020 году.



- Выбор липецкой зоны был для нас не случаен. В ней есть все для создания успешного бизнеса вплоть до очень удачной логистики, - сказал в приветственном слове гендиректор предприятия-резидента Дмитрий Сергеев.



- Коллеги приехали из Воронежской области. Нам приятно, что они выбрали именно Липецк, ведь в Воронеже есть своя особая экономическая зона. Мы пристально изучаем всех желающих войти в нашу особую экономическую зону, и этот резидент нас полностью удовлетворил, - сообщил СМИ вице-губернатор Дмитрий Аверов.



ООО «Сойпром» заявлено как серьезный инвестор. Но, по данным агрегатора бизнес-информации rusprofile.ru, создано оно 30 августа этого года. Уставной капитал компании - 10 тысяч рублей. У общества - единственный учредитель, Роман Сафронов. Организация включена в Ресстр малого и среднего предпринимательства как микропредприятие. Впрочем, ее гендиректор обязался создать под Липецком 172 новых рабочих места. Получится ли?



- Мы уверены, что получится, - ответил на этот вопрос Дмитрий Аверов. За этим предприятием стоят люди, которые уже создали успешные бизнесы в Воронежской области.



Оказывается, Роман Сафронов владеет ООО «Сельмашсервис». По данным того же агентства rusprofile.ru, в 2017 году выручка этого предприятия, занимающегося производством «прочих сельскохозяйственных машин и оборудования», составила 754 тысячи рублей, прибыль - 11 миллионов (общество заплатило тогда же 18 млн рублей налогов). А некая Елена Сафронова, очевидно, родственница Романа, владеет еще одним воронежским предприятием по выпуску «прочих сельскохозяйственных машин и оборудования»: в 2017 году ее ООО «Ромакс» получило выручку в 1,5 млрд рублей, прибыль в размере 142 млн рублей и заплатило 82 млн рублей налогов.



А что такое «изолированный белок», который собирается выпускать новый резидент ОЭЗ «Липецк»?



- Это белок соевых бобов. Мы его будем выделять из сои. Продукт имеет сбалансированный состав аминокислот. ВОЗ считает его идеальным белком для питания людей. Изолированный белок широко используется в мясной и молочной промышленности. Потребность пищевой промышленности РФ в нем - более 50 тысяч тонн в год. Первая линия нашего предприятия после его возведения позволит выпускать до 8 тысяч тонн этого продукта в год. Рыночная цена тонны такого белка - до 200 тысяч рублей, - ответил на вопрос GOROD48 гендиректор нового резидента ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Сергеев.