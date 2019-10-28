Липчанка отсудила у коммунальщиков 325% суммы ущерба

Женщина не дождалась возмещения и отправилась в суд.

Левобережный районный суд Липецка решил взыскать с МУП «Аварийно-диспетчерской службы городского хозяйства» 158 250 рублей. Причиной для взыскания стал иск женщины о возмещении вреда от залития квартиры.



Коммунальная авария произошла еще в мае 2018 года. Из-за прохудившейся кровли во время дождя залило квартиру во многоэтажном доме. Итогом потопа стала порча имущества истицы. От воды пострадали обои, напольное покрытие, потолок, люстра (приобретена в 2014 году), испорчена стенка коричневого цвета «Весна» (приобретена 10-15 лет назад), телевизор 1999 года выпуска, два шерстяных ковра, кровать с матрасом (приобретена 15 лет назад), у которой повреждено основание (каркас);вышли из строя розетки и выключатели, деформировались межкомнатные двери, пластиковое окно. Женщина оценила восстановительный ремонт в 48 750 рублей. Она заявила претензию в свою управляющую компанию - МУП «Аварийно-диспетчерской службы городского хозяйства». Там обращение приняли, но денег женщина так и не увидела. Тогда липчанка обратилась за защитой своих интересов в суд.



Теперь вместо 48 750 рублей коммунальщики должны женщине 158 250 рублей. Поскольку требования истца в добровольном порядке ответчиком удовлетворены не были, то с ответчика взыскали еще штраф, неустойку, а также компенсацию морального вреда. В итоге липчанка отсудила почти 325% от суммы фактического ущерба.

