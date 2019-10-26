Происшествия

6 минут назад

В Липецке пожарные спасли женщину и двоих детей

73
#пожар
В Липецке пожарные спасли женщину и двоих детей

Дети и женщина госпитализированы

Сегодня в доме №25 на площади Мира горела квартира на втором этаже.

На тушение пожара прибыли несколько пожарных подразделений. Пожарные вывели из загоревшейся квартиры пенсионерку и двоих детей. Также из подъезда, где произошел пожар были эвакуированы несколько человек. Некоторым из них понадобилась медпомощь, так как они надышались продуктами горения. 

Дети и женщина госпитализирована.

73
#пожар

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