Происшествия
6 минут назад
В Липецке пожарные спасли женщину и двоих детей
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Дети и женщина госпитализированы
Сегодня в доме №25 на площади Мира горела квартира на втором этаже.
На тушение пожара прибыли несколько пожарных подразделений. Пожарные вывели из загоревшейся квартиры пенсионерку и двоих детей. Также из подъезда, где произошел пожар были эвакуированы несколько человек. Некоторым из них понадобилась медпомощь, так как они надышались продуктами горения.
Дети и женщина госпитализирована.
На тушение пожара прибыли несколько пожарных подразделений. Пожарные вывели из загоревшейся квартиры пенсионерку и двоих детей. Также из подъезда, где произошел пожар были эвакуированы несколько человек. Некоторым из них понадобилась медпомощь, так как они надышались продуктами горения.
Дети и женщина госпитализирована.
73