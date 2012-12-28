У елецкого депутата-единоросса конфисковали 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: голосование за отопление, пожалел ли Щербаков, что стал мэром и кто станет новым сенатором
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
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Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Происшествия
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15 минут назад
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
История с домовым чатом и безопасным счётом.
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