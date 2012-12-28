Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество

История с домовым чатом и безопасным счётом.

Сотрудникам полиции и мужу липчанки 1978 г.р. стоило больших трудов доказать женщине, что она стала жертвой мошенников. Дама лишилась 700 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, рассказали эту историю с обманом. Женщина получила в мессенджере предложение вступить в домовой чат, перешла по ссылке, после чего е посыпались угрозы якобы от сотрудников Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Неизвестные уверяли, что после перехода по ссылке женщина оформила финансовую доверенность на некоего гражданина, признанного иноагентом. Её предлагали «решить вопрос» путём перевода денег на безопасный счёт, пока подданный злокозненного Запада не начал от имени женщины донатить запрещенным организациям направо и налево. Даме присылали QR-кода, которые она послушно оплачивала, растратил накопления. Странности в поведении супруги заметил муж, который и привёл её в полицию. Но и дам дама продолжала упорствовать и заявляла, что спасла свои деньги, а все вокруг «ничего не понимают». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».