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В Липецкой области сухо и до +20
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Погода в Липецке
62
22 минуты назад

В Липецкой области сухо и до +20

Температура снова растет.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять промежуточный гребень антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 12-15 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.

День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 8 градусов мороза.
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